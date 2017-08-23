Памятники генералам-южанам в Шарлотсвилле накрыли черным полотном

Источник: AP 2017

Процесс водружения ткани на статуи с помощью кранов был показан в эфире телеканала CNN.

По его сведениям, полотно останется на монументах до конца недели. Городской совет во вторник утром единогласно принял решение о проведении данной акции.

Видео В американском городе Балтимор снесли памятники конфедератам

12 августа в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник генералу Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. От полученных травм 32-летняя Хейер скончалась, еще 19 человек пострадали.

После этого в стране вновь разгорелись острые дискуссии о целесообразности сохранения памятников, воздвигнутых в память о солдатах армии Конфедерации рабовладельческих южных штатов, которая существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Гражданскую войну южане проиграли, рабство было отменено, но до сих пор на территории страны насчитывается около 700 монументов конфедератам, которые многие рассматривают как символы расизма. Немало таких статуй за минувшую неделю подверглось актам вандализма.