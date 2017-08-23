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23:22 (мск), источник: РИА Новости

МИД Судана соболезнует в связи со смертью посла России Ширинского

КАИР, 23 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Судана в среду вечером выпустило заявление с соболезнованиями в связи со смертью посла России в Хартуме Миргаяса Ширинского.

Источник: РИА Новости

«Министерство иностранных дел скорбит по послу Миргаясу Ширинскому, который прилагал дружеские и искренние усилия для развития привилегированных отношений между двумя странами и народами в различных сферах», — приводится в заявлении МИД североафриканской республики.

Как сообщается в заявлении, посол России умер в своей резиденции, расположенной в суданской столице.

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