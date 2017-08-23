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23 августа, источник: Интерфакс

Госдеп США назвал приостановку выдачи виз в России результатом сокращения дипперсонала

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Представитель госдепа США Хизэр Нойерт заявила в среду, что приостановка выдачи американских неиммиграционных виз в России стала не ответной мерой США после сокращения дипломатического персонала в РФ, а его непосредственным результатом.

Источник: AP 2017

«Позвольте мне внести ясность: США не предпринимают ответных мер против России каким-либо образом, в каком-либо виде и форме; этого нет, этого не происходит», — сказала она.

Видео
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз на всей территории России

Нойерт указала, что требования властей РФ сократить численность американских дипломатов, в конечном счете, отразилось на эффективности работы организаций, занятых выдачей виз США, и выразила сожаление по этому поводу.

При этом она подчеркнула, что первостепенная задача консульских работников — забота о гражданах США и помощь им за рубежом, а лишь затем идут прочие задачи.

В то же время она заявила, что США хотели бы улучшать отношения с Россией и будут и впредь искать сферы, где возможно сотрудничество между сторонами.

В посольстве США в РФ ранее сообщили, что в связи с мерами, принятыми Россией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. При этом 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится только в Москве. Ранее назначенные собеседования будут отменены.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Комар Васильев
А как же теперь вот люди то без поездок в США ??? Ай я яй
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