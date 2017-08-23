Госдеп США назвал приостановку выдачи виз в России результатом сокращения дипперсонала

«Позвольте мне внести ясность: США не предпринимают ответных мер против России каким-либо образом, в каком-либо виде и форме; этого нет, этого не происходит», — сказала она.
Нойерт указала, что требования властей РФ сократить численность американских дипломатов, в конечном счете, отразилось на эффективности работы организаций, занятых выдачей виз США, и выразила сожаление по этому поводу.
При этом она подчеркнула, что первостепенная задача консульских работников — забота о гражданах США и помощь им за рубежом, а лишь затем идут прочие задачи.
В то же время она заявила, что США хотели бы улучшать отношения с Россией и будут и впредь искать сферы, где возможно сотрудничество между сторонами.
В посольстве США в РФ ранее сообщили, что в связи с мерами, принятыми Россией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. При этом 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится только в Москве. Ранее назначенные собеседования будут отменены.