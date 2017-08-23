Госдеп США назвал приостановку выдачи виз в России результатом сокращения дипперсонала

Источник: AP 2017

«Позвольте мне внести ясность: США не предпринимают ответных мер против России каким-либо образом, в каком-либо виде и форме; этого нет, этого не происходит», — сказала она.

Видео США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз на всей территории России

Нойерт указала, что требования властей РФ сократить численность американских дипломатов, в конечном счете, отразилось на эффективности работы организаций, занятых выдачей виз США, и выразила сожаление по этому поводу.

При этом она подчеркнула, что первостепенная задача консульских работников — забота о гражданах США и помощь им за рубежом, а лишь затем идут прочие задачи.

В то же время она заявила, что США хотели бы улучшать отношения с Россией и будут и впредь искать сферы, где возможно сотрудничество между сторонами.