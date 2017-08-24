Лукашенко: Беларусь и Украина стремятся сохранить высокий уровень взаимовыгодного партнерства
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Петра Порошенко с Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Петра Порошенко с Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в
«Заметная активизация
Глава государства убежден, что успешная реализация совместных проектов откроет для Беларуси и Украины новые возможности и будет способствовать росту благосостояния братских народов.