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00:23 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: Беларусь и Украина стремятся сохранить высокий уровень взаимовыгодного партнерства

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Петра Порошенко с Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Заметная активизация белорусско-украинского сотрудничества подтверждает обоюдное стремление наших стран к сохранению высокого уровня взаимовыгодного партнерства. Дорожу установившимися между нами отношениями доверия и открытости, которые позволяют вести эффективный диалог», — говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что успешная реализация совместных проектов откроет для Беларуси и Украины новые возможности и будет способствовать росту благосостояния братских народов.

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