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00:35 (мск), источник: РИА Новости

В посольстве РФ в Судане назвали вероятную причину смерти посла Ширинского

КАИР, 24 авг — РИА Новости. Причиной смерти посла России в Судане Миргаяса Ширинского, скончавшегося в среду вечером, могла стать проблема с сердцем, об этом РИА Новости сказал пресс-секретарь посольства Сергей Коняшин.

«В настоящее время официальной причины смерти нет, потому что нет официального заключения, но если судить по внешним факторам, которые видел врач, можно говорить о каких-то проблемах с сердцем. То ли это был инфаркт, то ли это был инсульт», — сказал Коняшин.

Ранее официальный представитель полиции Хартума полковник Хасан ат-Тиджани заявил РИА Новости о том, что посол России в Судане умер во время плавания в бассейне, а его смерть наступила по естественным причинам.

Ранее в среду министерство иностранных дел Судана сообщило о смерти посла России в Хартуме Миргаяса Ширинского.

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