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01:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа причина смерти российского посла в Судане

Причиной смерти посла России в Судане Миргаяса Ширинского стал сердечный приступ. Об этом RT сообщил пресс-секретарь российского дипломатического представительства в Хартуме Сергей Коняшин.

«Миргаяс Миргаясович (Ширинский) был обнаружен с признаками острого сердечного приступа», — рассказал он.

Коняшин также отметил, что в течение нескольких ближайших дней будет решаться вопрос об отправке тела дипломата на родину.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя полиции сообщает, что тело Ширинского обнаружили в бассейне, он скончался во время плавания.

О смерти Миргаяса Ширинского стало известно в среду. Тело дипломата было обнаружено в его резиденции в Хартуме.

В Министерстве иностранных дел России информацию о смерти Ширинского подтвердили. «Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги», — сказали представители дипломатического ведомства.

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