Маккейн: визит Мэттиса на Украину открывает возможность поставлять оружие

Источник: AP 2017

«Визит Мэттиса дает США еще одну возможность скорректировать политику по Украине и предоставлять помощь в плане оборонительного смертоносного оружия», — сказал сенатор. В своем заявлении он выразил уверенность в том, что Киев «нуждается в этом, чтобы защитить свои суверенитет и территориальную целостность».

Он отметил, что поставки оружия послужат обеспечению стабильности и «являются необходимыми для мира».

Сенатор также заявил, что президент США Дональд Трамп предпринял первый «существенный шаг» по сдерживанию РФ, введя против нее новые санкции.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.