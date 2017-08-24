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02:37 (мск), источник: РИА Новости

Маккейн: визит Мэттиса на Украину открывает возможность поставлять оружие

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса на Украину открывает для Вашингтона возможность начать поставки Киеву смертоносного оружия, заявил в среду американский сенатор Джон Маккейн.

Источник: AP 2017

«Визит Мэттиса дает США еще одну возможность скорректировать политику по Украине и предоставлять помощь в плане оборонительного смертоносного оружия», — сказал сенатор. В своем заявлении он выразил уверенность в том, что Киев «нуждается в этом, чтобы защитить свои суверенитет и территориальную целостность».

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Он отметил, что поставки оружия послужат обеспечению стабильности и «являются необходимыми для мира».

Сенатор также заявил, что президент США Дональд Трамп предпринял первый «существенный шаг» по сдерживанию РФ, введя против нее новые санкции.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

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