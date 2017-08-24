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03:38 (мск), источник: Интерфакс

Конгресс США обнаружил новые улики по делу о связях Трампа с Россией

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Следователи Конгресса США нашли электронное письмо от старшего советника президента США Дональда Трампа, в котором упоминалась ранее незарегистрированная попытка организовать в прошлому году встречу между членами избирательной кампании Трампа и президентом РФ Владимиром Путиным, утверждает CNN со ссылкой на источники.

Источник: AP 2017

«Советник Рик Дирборн, который в настоящее время является заместителем главы администрации президента Трампа, в прошлом году направил короткое электронное сообщение членам избирательной кампании, содержащее информацию о человеке, который пытался установить контакт между высокопоставленным окружением Трампа и Путиным», — сообщили источники телеканалу.

Как отмечает CNN, «единственное, что говорилось об этом человеке в сообщении, это то, что он был из “WV”». По мнению одного из источников, имеется в виду «Западная Виргиния» («West Virginia» — ИФ).

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«Неизвестно, что это за человек, чего конкретно он или она добивался, и даже то, действовал ли Дирборн по его просьбе», — сообщает телеканал. По мнению источника, «из электронного письма Дирборна следует, что он скептически относится к запрошенной встрече».

Дирборн воздержался от комментариев, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также отказалась комментировать данную информацию. «Мы не собираемся комментировать гипотетическую утечку документов», — заявила она.

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22 августа© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии
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Письмо из серии ОБС /одна баба сказала/
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