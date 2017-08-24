СМИ рассказали о недовольстве Трампа санкциями против России

Утверждается, что Трамп говорил председателю комитета по внешним делам Бобу Коркеру, что принятие законопроекта о новых санкциях в отношении России является неправильным решением и не соответствует конституции страны. Также Трамп сказал Коркеру, что принятие законопроекта навредит его президентству. Тем не менее, Коркер заверил Трампа, что законопроект получит в Конгрессе поддержку от представителей обеих партий. «Трамп был разочарован этими словами», — отметил источник Politico.