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03:52 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ рассказали о недовольстве Трампа санкциями против России

Президент США Дональд Трамп в частных беседах с сенаторами от Республиканской партии выражал свое недовольство санкциями против России. Об этом в среду, 23 августа, пишет Politico.

Источник: AP 2017

Утверждается, что Трамп говорил председателю комитета по внешним делам Бобу Коркеру, что принятие законопроекта о новых санкциях в отношении России является неправильным решением и не соответствует конституции страны. Также Трамп сказал Коркеру, что принятие законопроекта навредит его президентству. Тем не менее, Коркер заверил Трампа, что законопроект получит в Конгрессе поддержку от представителей обеих партий. «Трамп был разочарован этими словами», — отметил источник Politico.

2 августа Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, принятый американским сенатом 27 июля. Документом предусматривается несколько ограничений, касающихся возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний, находящихся под санкциями.

По мнению Трампа, документ содержит «ряд явно антиконституционных мер». В заявлении также говорится, что положения закона нарушают исключительные конституционные полномочия президента по признанию иностранных правительств. Кроме того, конгресс получает возможность менять закон в обход процесса, требуемого конституцией. Также на исполнительную власть накладываются обязательства, которые противоречат прописанному в основном законе праву главы государства определять время, масштаб и задачи международных переговоров.

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