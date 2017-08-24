ABC: Клинтон в мемуарах крайне нелицеприятно отозвалась о Трампе

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Соответствующий отрывок из мемуаров экс-госсекретаря был обнародован в среду американским телеканалом ABC.

В его распоряжении оказался фрагмент воспоминаний Клинтон, посвященный второму туру телевизионных дебатов кандидатов в президенты. Дискуссия состоялась 9 октября 2016 года в Сент-Луисе (штат Миссури). Тогда большинство СМИ присудило победу в словесном поединке бывшей первой леди, однако поведение Трампа, как оказалось, заставляло ее чувствовать себя «невероятно неудобно»: республиканец подходил к сопернице на слишком близкое расстояние и буквально нависал над ней.

«А что бы вы сделали? Сохранили бы спокойствие и продолжили улыбаться, как будто он постоянно не вторгается в ваше личное пространство? — задает риторические вопросы Клинтон. — Или вы повернетесь, посмотрите ему в глаза и скажете громко и отчетливо: «Шаг назад, отморозок, отойди от меня. Я знаю, что ты любишь запугивать женщин, но меня не запугаешь, поэтому шаг назад».

Сама же экс-госсекретарь отвечает, что предпочла сосредоточиться на содержании дебатов, чему ее «научил жизненный опыт непростого общения с мужчинами, которые пытаются вышвырнуть тебя вон».

Мемуары Клинтон

Книга воспоминаний Клинтон под названием «Что произошло?» будет выпущена 12 сентября этого года издательством Simon and Schuster и станет ее третьей подобной работой. В первой книге «Живая история» (2003) Клинтон описывает годы, проведенные ею в Белом доме в качестве первой леди. Вторая книга «Трудный выбор» (2014) повествует о событиях 2007−2013 годов: соперничестве с Бараком Обамой за президентство и службе в его администрации в качестве главы внешнеполитического ведомства.

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«У меня нет всех ответов, и эта книга не станет исчерпывающим отчетом о гонке 2016 года. Это моя история, и я всего лишь хочу приподнять завесу тайны над событиями головокружительными, веселыми, поучительными, приводящими в ярость и просто сбивающими с толку, — подводит Клинтон итог в фрагменте, опубликованном ABC. — Писать это было нелегко, поскольку все то время, что я была кандидатом в президенты, я знала: миллионы людей рассчитывают на меня, и я не могла представить, что подведу их. Я не справилась со своей работой, и теперь мне жить с этим до конца моих дней».