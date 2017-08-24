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08:22 (мск), источник: Om1.ru

На Вижевитову возложили часть полномочий Гребенщикова

Заместитель председателя регионального правительства будет контролировать исполнение плана Года экологии.

Накануне Андрей Новоселов, и.о. председателя регионального правительства, подписал распоряжение. В соответствии с распоряжением на Татьяну Вижевитову возложена часть обязанностей ранее исполняемых Станиславом Гребенщиковым.

Как сообщают «Коммерческие вести», заместитель председателя регионального правительства теперь будет контролировать исполнение плана основных мероприятий по проведению Года экологии в Омской области.

Напомним, заместитель председателя правительства Станислав Гребенщиков ушел в отставку в первых числах мая 2017 года.

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