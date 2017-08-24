На Вижевитову возложили часть полномочий Гребенщикова
Заместитель председателя регионального правительства будет контролировать исполнение плана Года экологии.
Заместитель председателя регионального правительства будет контролировать исполнение плана Года экологии.
Накануне Андрей Новоселов, и.о. председателя регионального правительства, подписал распоряжение. В соответствии с распоряжением на Татьяну Вижевитову возложена часть обязанностей ранее исполняемых Станиславом Гребенщиковым.
Как сообщают «Коммерческие вести», заместитель председателя регионального правительства теперь будет контролировать исполнение плана основных мероприятий по проведению Года экологии в Омской области.
Напомним, заместитель председателя правительства Станислав Гребенщиков ушел в отставку в первых числах мая 2017 года.