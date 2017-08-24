Глава Башкирии раскритиковал главврачей за детскую смертность
По мнению Рустэма Хамитова, проблему нельзя доводить до скандалов и увольнений.
По мнению Рустэма Хамитова, проблему нельзя доводить до скандалов и увольнений.
Вчера, 23 августа, в здании парламента Башкирии состоялось расширенное заседание правительства региона. Провел его глава республики Рустэм Хамитов, по традиции затронув сразу несколько актуальных вопросов. Одним из них, безусловно, продолжает оставаться вопрос детской медицины.
— За полгода младенческая смертность выросла на 18%. Предварительные данные за семь месяцев дают небольшое снижение, но нас эти цифры все равно не устраивают, — отметил глава региона.
Хамитов остался недоволен тем, что система здравоохранения в Башкирии все время «ждет накачек и давления» со стороны властей. Решать же подобные проблемы медикам необходимо до вмешательства властей.
— Почему надо доводить до скандалов и увольнений? Это ответственный участок для главных врачей. Детская смертность должна быть минимизирована, — резюмировал Хамитов.