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10:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Отходы БЦБК начнут утилизировать в 2017 году — Сергей Левченко

Росгеология является потенциальным подрядчиком по ликвидации более 6 млн тонн шламоотвалов.

Источник: РИА "Новости"

Подготовка по утилизации отходов, которые оставила после себя деятельность целлюлозно-бумажного комбината, начнется в 2017 году, отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе встречи с жителям Байкальска в рамках рабочей поездки в Слюдянский район. Выполнять работу по ликвидации более 6 млн тонн шламоотвалов возможно будет крупная всероссийская организация Росгеология. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Утилизация шламотвалов необходима, потому что это опасно. Ведь Слюдянский район находится в сейсмоопасной зоне, могут возникать сели.

Поэтому нужно сейчас принимать решения по ликвидации отходов, которые накоплены за десятилетия, чтобы избежать негативных последствий, сообщил Сергей Левченко.

«Я обратился к правительству РФ и президенту Владимиру Путину с тем, чтобы области передали право заниматься шламоотвалами. Предложение было принято и сейчас уже идет процесс передачи. В настоящее время дорабатывается проект по утилизации отходов, потенцилаьным подрядчиком является Российское управление по геологии (Росгеология). Мы считаем, что проект зайдет до конца года. Также по технологии ликвидировать шламоотвалы возможно при температуре до -20°C. Я думаю, что года три мы будем этим делом заниматься, а начнем уже в этом году», — отметил Сергей Левченко.

В настоящее время идет доработка проекта. Правительство договаривается на уровне министерства природных ресурсов, что данную работу выполнит крупная всероссийская организация Росгеология, которая имеет опыт определенный, в том числе и наведение экологического порядка в Арктике.

Напомним, что правительство Иркутской области будет финансировать и заниматься подготовкой к отопительному сезону ТЭЦ Байкальска. Такое решение принято накануне 23 августа в связи с тем, что муниципалитет и район не в состоянии финансировать объект, так как бюджет теплоэлектроцентрали превышает их казну, отметил губернатор региона Сергей Левченко во время рабочей поездки в Слюдянский район. Также глава Приангарья рассказал, что строительство нового теплоисточника необходимо и сейчас правительство решает вопрос, связанный с выбором вида топлива.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 2020 года предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействий отходов, накопленных во время деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Кроме этого, Кабмину нужно определить единственного исполнителя работ по ликвидации деятельности комбината и обеспечить выполнение необходимых для ликвидации мероприятий. О ходе работ необходимо доложить 1 декабря 2017 года, в последующем предполагаются доклады каждые полгода.

ИА IrkutskMedia сообщало, что 54 млн рублей выделено для софинансирования мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения, а также 3 млн рублей запланировано на разработку и актуализацию схемы теплоснабжения в Байкальске в 2017 году. Деньги направлены из областного бюджета.

Администрация Байкальска подала в Арбитражный суд Иркутской области иск о признании банкротом компании «Теплоснабжение», которая обслуживает ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Ранее около 200 человек вышли на пикет в Байкальске из-за проблем существующей ТЭЦ БЦБК, которая отапливает город. Об этом сообщил корр. ИА IrkutskMedia организатор акции Федор Ларченко. По его словам, целью пикета было обратить внимание на проблемы Байкальской ТЭЦ.

Напомним, что критическая ситуация по подготовке к осенне-зимнему 2017−2018 годов сложилась на ТЭЦ «Теплоснабжнение» в Байкальске. Также отмечен факт невыполнения руководством ТЭЦ и правительством Иркутской области нормативов запаса топлива на станции (фактически запасы не позволяют функционировать теплоисточнику), отметил заместитель министра энергетики РФ, заместитель руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов.

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