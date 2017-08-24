NYT: главный редактор WSJ заставляет коллег уменьшить напор критики в адрес Трампа

В первую очередь речь идет о трактовках выступлений и заявлений главы государства, сообщила в среду в своей электронной версии газета The New York Times.

Она приводит электронные письма, в которых главред WSJ изложил свои замечания по поводу первоначальной версии статьи о выступлении Трампа во вторник в городе Финикс (штат Аризона). «Извините. Это комментарий, поданный как репортаж. Не могли бы мы просто точно изложить, что он [президент США] сказал, а не упаковывать содержание в интерпретации и выборочную критику?» — написал Бейкер.

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NYT также сравнивает оригинальный и утвержденный варианты данной статьи. В финальной публикации исчез фрагмент, в котором пояснялось, чем выступление Трампа в Аризоне отличалось от его предыдущих речей и заявлений. В частности, редактор удалил сравнение данного выступления с «возвращением к манере ведения предвыборной борьбы», что, по мнению автора, кардинально отличается от ремарок, сделанных Трампом днем ранее, «в которых он лишь призывал к единству».

Редакционная политика Бейкера делает WSJ отличным от большинства американских СМИ. Их Трамп в последние месяцы регулярно жестко критикует за ангажированность, обвиняя в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и в ссылках на несуществующие источники.