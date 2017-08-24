Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Эксперт: задержание Серебренникова чревато для Путина ударом
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
В ЛНР сообщили, что БМП раздавила спящих украинских солдат – СМИ
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
"Обезумели": Жириновский ответил на обвинения Киева
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
9Кирилл Серебренников в суде
10:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Глава Магистрального в Приангарье подал в отставку из-за провала программы по расселению

Также в отставку подал его заместитель.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава поселка Магистральный и его заместитель подали в отставку из-за неисполнения программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщила министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина на заседании правительства региона сегодня, 24 августа. Получить комментарий главы поселка Александра Григорьева не удалось, в администрации также не смогли подтвердить эту информацию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Светлана Свиркина пояснила, что правительство предлагало властям поселка механизмы по расселению, но муниципалитет кабмин не услышал. По словам и.о председателя кабмина Иркутской области Руслана Болотова, Александр Григорьев ушел в отставку с сегодняшнего дня.

«Глава Магистрального спрятался в кусты, но долго он там не отсидится», — заявил Руслан Болотов.

Напомним, сложная ситуация с реализацией программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья сложилась в некоторых муниципальных образованиях Иркутской области. В частности, власти Братска не торопятся устранять нарушения при решении данного вопроса в установленные сроки. Кроме того, бюджетные средства на жилье для переселенцев использовались без достижения планируемого результата в Черемхове. Данные факты выявлены региональной службой госфинконтроля в ходе проверки. Контролирующий орган обратилась в прокуратуру.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что 23 июня председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и гендиректор фонда Константин Цицин осмотрели дома для переселения людей из ветхого и аварийного жилья в Братске в рамках рабочей поездки. На тот момент отставание от графика составляло 75 дней.

Правительство Иркутской области оказывает Братску необходимую помощь для реализации программы по расселению аварийного жилья. Об этом заявил первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Виктор Бровко по итогам визита в муниципалитет.

Депутаты Заксобрания Иркутской области с рабочим визитом посетили Братский район 30 мая. Были исследованы строящиеся объекты для расселения жителей Братска из ветхого и аварийного жилья. Как заявил мэр северной столицы Приангарья Сергей Серебренников, главной проблемой в этом вопросе является нехватка рабочих сил. Это, по его словам, сказывается на сроках сдачи жилья в эксплуатацию. При этом глава города уверен, что все возводимое жилье для переселенцев сдадут до конца года.

Также напомним, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко выразил сомнения, что до 1 сентября Братск сможет завершить программу переселения граждан полностью, так как за восемь месяцев построить более 90 тысяч кв. метров жилья непросто. При этом глава региона подчеркнул, что задача обеспечить людей новым комфортным жильем должна быть выполнена.

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Бровко заявил о том, что внесенные в протокол обещания по программе переселения из ветхого из аварийного жилья до сих пор не выполнены в Братске. В частности, это касается перезаключения договоров компании «СтройСпецГрупп» по строительным объектам по ряду адресов и привлечения к возведению жилья иных субподрядных организаций.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Доследственную проверку начали по факту аварийной посадки вертолета в Иркутской области
Мэрии Иркутска прописали новый подход к уборке улиц от снега из-за экологического хаоса
ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Конгресс обнаружил новые улики по делу о связях Трампа с Россией
Названа причина смерти российского посла в Судане
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
В Сбербанке не видят возможностей для роста доходов населения
Мэр Венеции пригрозил террористам стрельбой без предупреждения
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
В Петербурге мужчина упал с балкона вместе с перилами
Как сносят дома в разных странах мира
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Заработала новая программа помощи ипотечникам
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь