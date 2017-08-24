Глава Магистрального в Приангарье подал в отставку из-за провала программы по расселению

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава поселка Магистральный и его заместитель подали в отставку из-за неисполнения программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщила министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина на заседании правительства региона сегодня, 24 августа. Получить комментарий главы поселка Александра Григорьева не удалось, в администрации также не смогли подтвердить эту информацию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Светлана Свиркина пояснила, что правительство предлагало властям поселка механизмы по расселению, но муниципалитет кабмин не услышал. По словам и.о председателя кабмина Иркутской области Руслана Болотова, Александр Григорьев ушел в отставку с сегодняшнего дня.

«Глава Магистрального спрятался в кусты, но долго он там не отсидится», — заявил Руслан Болотов.

Напомним, сложная ситуация с реализацией программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья сложилась в некоторых муниципальных образованиях Иркутской области. В частности, власти Братска не торопятся устранять нарушения при решении данного вопроса в установленные сроки. Кроме того, бюджетные средства на жилье для переселенцев использовались без достижения планируемого результата в Черемхове. Данные факты выявлены региональной службой госфинконтроля в ходе проверки. Контролирующий орган обратилась в прокуратуру.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что 23 июня председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и гендиректор фонда Константин Цицин осмотрели дома для переселения людей из ветхого и аварийного жилья в Братске в рамках рабочей поездки. На тот момент отставание от графика составляло 75 дней.

Правительство Иркутской области оказывает Братску необходимую помощь для реализации программы по расселению аварийного жилья. Об этом заявил первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Виктор Бровко по итогам визита в муниципалитет.

Депутаты Заксобрания Иркутской области с рабочим визитом посетили Братский район 30 мая. Были исследованы строящиеся объекты для расселения жителей Братска из ветхого и аварийного жилья. Как заявил мэр северной столицы Приангарья Сергей Серебренников, главной проблемой в этом вопросе является нехватка рабочих сил. Это, по его словам, сказывается на сроках сдачи жилья в эксплуатацию. При этом глава города уверен, что все возводимое жилье для переселенцев сдадут до конца года.

Также напомним, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко выразил сомнения, что до 1 сентября Братск сможет завершить программу переселения граждан полностью, так как за восемь месяцев построить более 90 тысяч кв. метров жилья непросто. При этом глава региона подчеркнул, что задача обеспечить людей новым комфортным жильем должна быть выполнена.