Шпорт представил правительству нового главу Охотского района Хабаровского края

Новоизбранного главу адмнистрации Охотского района представил членам правительства губернатор Хабаровского края. Будем работать вместе, чтобы даже в самом отдаленном районе края наши люди получили все услуги, сообщил на расширенном заседании правительства края Вячеслав Шпорт, передает ИА AmurMedia.

— Район у вас не простой — это чисто северный район, самый отдаленный район, который имеет все признаки северных территорий Российской Федерации и подходит почти к Арктическому кругу. Всего четыре градуса по параллели ему не хватает, чтобы уже в Арктику внедрились наши северные территории. Давайте будем работать вместе, чтобы даже в таком отдаленном районе наши люди имели комфортные условия для проживания, для получения всех услуг в пределах разумного для северных территорий, — сообщил Вячеслав Шпорт.