Шпорт представил правительству нового главу Охотского района Хабаровского края
Андрею Фёдорову достался самый северный район в крае.
Андрею Фёдорову достался самый северный район в крае.
Хабаровск, 24 августа, AmurMedia.
Новоизбранного главу адмнистрации Охотского района представил членам правительства губернатор Хабаровского края. Будем работать вместе, чтобы даже в самом отдаленном районе края наши люди получили все услуги, сообщил на расширенном заседании правительства края Вячеслав Шпорт, передает ИА AmurMedia.
Расширенное заседание правительства Вячеслав Шпорт начал с поздравления избранного в конце июля главы Охотского района.
— Район у вас не простой — это чисто северный район, самый отдаленный район, который имеет все признаки северных территорий Российской Федерации и подходит почти к Арктическому кругу. Всего четыре градуса по параллели ему не хватает, чтобы уже в Арктику внедрились наши северные территории. Давайте будем работать вместе, чтобы даже в таком отдаленном районе наши люди имели комфортные условия для проживания, для получения всех услуг в пределах разумного для северных территорий, — сообщил Вячеслав Шпорт.
Андрей Фёдоров был избран решением совета депутатов Охотского района 20 июля 2017 года. Ранее он возглавлял ООО «Охотскэнерго».
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