Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Миллионер Пол Аллен обнаружил потерянный 72 года назад корабль
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ узнали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ под Луганском
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
"Обезумели": Жириновский ответил на обвинения Киева
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
9Кирилл Серебренников в суде
09:12 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Верховный суд разрешил кандидатам тратить наличные на муниципальных выборах в Москве

Верховный суд (ВС) вчера признал недействующим требование московского горизбиркома (МГИК) о полном запрете кандидатам на муниципальных выборах в ходе избирательной кампании расплачиваться наличными средствами с юридическими лицами. Инструкция нарушала федеральное законодательство о выборах и Избирательный кодекс Москвы, доказал правозащитник Антон Бурков, баллотирующийся в депутаты Ломоносовского района столицы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ВС вчера удовлетворил административный иск кандидата на муниципальных выборах по Ломоносовскому району Москвы, юриста правозащитной организации «Сутяжник» Антона Буркова, оспорившего поправки, которые были внесены в июне 2016 года в инструкцию горизбиркома Москвы «о порядке формирования и расходования, формах учета и отчетности денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления». Документ предписывал осуществлять расчеты между кандидатами и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам только в безналичном порядке — хотя Избирательный кодекс Москвы устанавливает такие ограничения только для расчетов по договорам «о выполнении работ» и «оказании услуг», связанных с избирательной кампанией кандидата. Аналогичное регулирование содержится и в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

«Мосгоризбирком в инструкции переписал норму закона о безналичных расчетах настолько криво, что запретил заодно вообще все наличные расчеты, в том числе на приобретение товаров, ограничив законные права кандидатов.

МГИК, прокуратура Москвы и Мосгорсуд ранее эту ошибку не признали", — пояснил «Ъ» истец. Проблемы, по его словам, возникали при покупке бумаги для сбора подписей, прав на использование музыки в агитационных роликах или продвижения их в Facebook: продавцы в ряде случаев предпочитают оплату банковскими картами, для чего приходится снимать наличные со счета кандидата и пополнять ими карту. При этом за покупку пачки бумаги, которую в магазине отказываются продавать по безналичному расчету, избирком мог снять кандидата с выборов за расходование средств не из избирательного счета. Как отметил представлявший интересы истца юрист Дмитрий Мартыненко, теперь кандидатам для использования наличных необходимо лишь правильно оформить договор с юрлицом — например, не об услуге владельца социальной сети, а о покупке у него рекламы.

Отметим, что ВС при этом отказался отменить другое оспоренное истцом требование инструкции — прикладывать при подаче первого финансового отчета (что необходимо для регистрации кандидата) банковскую справку, подтверждающую остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета. Таких дополнительных приложений к отчету Избирательный кодекс Москвы в соответствии с федеральным законодательством не предусматривает.

Господин Бурков ссылался в иске на решение ВС по делу, в котором оспаривалось снятие с выборов кандидата из-за нарушения аналогичного требования инструкции избиркома Ханты-Мансийского округа. ВС признал отказ в регистрации незаконным, указав, что федеральный закон права субъектов РФ требовать предоставления банковских справок на местных выборах не предусматривает. При этом отменять спорное требование инструкции ВС тогда также отказался, отметив, что несоблюдение положений таких инструкций к основаниям для отказа кандидатам в регистрации законом не отнесено. Фактически это означает, что соблюдать инструкции избиркомов, противоречащие закону, необязательно. Господина Буркова избирком в Москве без спорной справки все же зарегистрировал.

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Как изменился российский турист за десять лет
Улюкаев рассказал, как Сечин и ФСБ провоцировали его взять взятку
ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Конгресс обнаружил новые улики по делу о связях Трампа с Россией
Названа причина смерти российского посла в Судане
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
В Сбербанке не видят возможностей для роста доходов населения
Мэр Венеции пригрозил террористам стрельбой без предупреждения
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
В Петербурге мужчина упал с балкона вместе с перилами
Как сносят дома в разных странах мира
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Заработала новая программа помощи ипотечникам
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь