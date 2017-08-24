Верховный суд разрешил кандидатам тратить наличные на муниципальных выборах в Москве

ВС вчера удовлетворил административный иск кандидата на муниципальных выборах по Ломоносовскому району Москвы, юриста правозащитной организации «Сутяжник» Антона Буркова, оспорившего поправки, которые были внесены в июне 2016 года в инструкцию горизбиркома Москвы «о порядке формирования и расходования, формах учета и отчетности денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления». Документ предписывал осуществлять расчеты между кандидатами и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам только в безналичном порядке — хотя Избирательный кодекс Москвы устанавливает такие ограничения только для расчетов по договорам «о выполнении работ» и «оказании услуг», связанных с избирательной кампанией кандидата. Аналогичное регулирование содержится и в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

МГИК, прокуратура Москвы и Мосгорсуд ранее эту ошибку не признали", — пояснил «Ъ» истец. Проблемы, по его словам, возникали при покупке бумаги для сбора подписей, прав на использование музыки в агитационных роликах или продвижения их в Facebook: продавцы в ряде случаев предпочитают оплату банковскими картами, для чего приходится снимать наличные со счета кандидата и пополнять ими карту. При этом за покупку пачки бумаги, которую в магазине отказываются продавать по безналичному расчету, избирком мог снять кандидата с выборов за расходование средств не из избирательного счета. Как отметил представлявший интересы истца юрист Дмитрий Мартыненко, теперь кандидатам для использования наличных необходимо лишь правильно оформить договор с юрлицом — например, не об услуге владельца социальной сети, а о покупке у него рекламы.



Отметим, что ВС при этом отказался отменить другое оспоренное истцом требование инструкции — прикладывать при подаче первого финансового отчета (что необходимо для регистрации кандидата) банковскую справку, подтверждающую остаток средств избирательного фонда на дату сдачи отчета. Таких дополнительных приложений к отчету Избирательный кодекс Москвы в соответствии с федеральным законодательством не предусматривает.



Господин Бурков ссылался в иске на решение ВС по делу, в котором оспаривалось снятие с выборов кандидата из-за нарушения аналогичного требования инструкции избиркома Ханты-Мансийского округа. ВС признал отказ в регистрации незаконным, указав, что федеральный закон права субъектов РФ требовать предоставления банковских справок на местных выборах не предусматривает. При этом отменять спорное требование инструкции ВС тогда также отказался, отметив, что несоблюдение положений таких инструкций к основаниям для отказа кандидатам в регистрации законом не отнесено. Фактически это означает, что соблюдать инструкции избиркомов, противоречащие закону, необязательно. Господина Буркова избирком в Москве без спорной справки все же зарегистрировал.



Анна Пушкарская, Санкт-Петербург