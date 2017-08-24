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08:39 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев проинспектировал дорогу до Серебрянки, на которую жаловались Путину

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев проверил ход ремонта и состояние автомобильной дороги до поселка Серебрянка, средства на восстановление которой были выделены из резервного фонда региона.

Глава Свердловской области также открыл в населенном пункте депо отдельного поста пожарной части, построенное в короткие сроки по его поручению. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, в январе этого года Евгений Куйвашев посетил Серебрянку с рабочим визитом, по итогам которого была сформирована «дорожная карта» с мерами поддержки поселка и его жителей. В нее вошли проведение ремонта автодороги Нижний Тагил — село Серебрянка, строительство пожарного депо и волоконно-оптической линии связи. На эти цели из областного резервного фонда было выделено 285 млн руб.

Почти 250 млн руб. из этой суммы были направлены на реализацию задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, — привести в нормативное состояние дорогу до Серебрянки. Ранее на состояние дороги главе государства пожаловались в ходе его пресс-конференции 23 декабря прошлого года. До этого проблема не решалась больше года.

К 1 июня были проведены необходимые работы, чтобы автомобили и большегрузный транспорт смогли передвигаться по ней безопасно и бесперебойно. Регулярно стал ходить рейсовый автобус. При этом главой региона было принято решение продолжить укрепление дороги, чтобы жители Серебрянки и еще трех близлежащих населенных пунктов — Синегорского, Северки и Верхней Ослянки — смогли долгое время ездить по более качественной дороге. В настоящее время здесь продолжается восстановление земляного полотна из скального грунта, идет засыпка пучинистых участков.

«Дорога не простая, раньше имела статус лесной. После проведенного ремонта она должна улежаться, потому что здесь очень много пучинистых мест. К октябрю мы полностью укатаем полотно, весь следующий год мы будем мониторить места выхода на поверхность грунтовых вод. Участки, где дорога устроится, будем асфальтировать», — сказал Евгений Куйвашев.

На строительство пожарного депо в Серебрянке из резервного фонда было выделено около 23 млн руб. В его штате — 11 человек, на вооружении пожарных две автоцистерны.

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«В начале этого года я подписал распоряжение о направлении средств на строительство пожарного депо в вашем поселке. И, как вы видите, оно было оперативно построено. Уже сегодня на круглосуточное дежурство заступят работники пожарной охраны. К такой работе привлекаются сильные, ответственные и мужественные люди, настоящие профессионалы своего дела», — сказал Евгений Куйвашев на церемонии открытия поста.

По его словам, пожарные будут обеспечивать безопасность не только Серебрянки, но и других населенных пунктов: села Верхняя Ослянка, деревень Заречная и Нижняя Ослянка, а также поселка Северка, в которых в общей сложности проживают более тысячи человек. Ввод в эксплуатацию депо позволит выполнять требования техрегламента, по которому пожарные подразделения в сельских поселениях должны прибывать на место в течение 20 минут после поступления сигнала.

Уже в сентябре в Серебрянку должен прийти интернет — это также было одним из поручений главы региона.

Евгений Куйвашев пообщался с местными жителями, которые благодарили его за личное участие в жизни посёлка.

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