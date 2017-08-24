Лукашенко поздравил Порошенко с Днем Независимости Украины
Глава государства уверен в том, что совместные проекты двух стран будут способствовать росту благосостояния братских народов.
Глава государства уверен в том, что совместные проекты двух стран будут способствовать росту благосостояния братских народов.
МИНСК, 24 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление своему украинскому коллеге Петру Порошенко по поводу празднования Дня Независимости в Украине, сообщила в четверг
В своем поздравительном обращении глава государства отметил, что заметная активизация сотрудничества Беларуси и Украины подтверждает стремление двух государств к сохранению высокого уровня партнерства.
«Дорожу установившимися между нами отношениями доверия и открытости, которые позволяют вести эффективный диалог», — подчеркнул Лукашенко.
Он также выразил уверенность в том, что реализация совместных
24 августа Украина отмечает 26-ю годовщину независимости. В этот день украинской столице пройдет военный парад, на который приглашены главы оборонных ведомств США, Великобритании и других стран. В параде примут участие расчеты войск НАТО.