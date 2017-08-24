Лукашенко поздравил Порошенко с Днем Независимости Украины

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление своему украинскому коллеге Петру Порошенко по поводу празднования Дня Независимости в Украине, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

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В своем поздравительном обращении глава государства отметил, что заметная активизация сотрудничества Беларуси и Украины подтверждает стремление двух государств к сохранению высокого уровня партнерства.

«Дорожу установившимися между нами отношениями доверия и открытости, которые позволяют вести эффективный диалог», — подчеркнул Лукашенко.

Он также выразил уверенность в том, что реализация совместных белорусско-украинских проектов откроет новые возможности для двух стран и будет способствовать росту благосостояния братских народов.