Мы должны сделать все, чтобы гостям ВЭФ было у нас комфортно — губернатор Приморья
Владимир Миклушевский проверил готовность кампуса ДВФУ к проведению третьего Восточного экономического форума.
Владимир Миклушевский проверил готовность кампуса ДВФУ к проведению третьего Восточного экономического форума.
Владивосток, 24 августа, PrimaMedia.
Готовность кампуса Дальневосточного федерального университета к проведению третьего Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье
Глава региона осмотрел набережную ДВФУ, где пройдет
О степени готовности павильона Приморья, который будет состоять из двух объектов — павильонов «Лотос» и «Сихотэ-Алинь», рассказала и.о. директора департамента культуры Анна Гоголева.
«Основные строительные работы завершаются. Кроме того, готовим программу активностей: для гостей фестиваля в нашем павильоне будет играть струнный квартет “Вдохновение”, а также пройдет пленэр художников», — рассказал она.
Бесплатно для всех желающих 6 сентября на центральной площади споет «Хор Турецкого». 7 сентября здесь же выступит индийская группа Indian Ocean. 8 сентября для гостей и жителей Приморья состоится концерт Тихоокеанского Симфонического оркестра.
Как отметил директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов, участники ВЭФ смогут наблюдать на набережной ДВФУ и зрелищные спортивные мероприятия. Так,
Владимир Миклушевский дал отдельное поручение департаменту транспорта и дорожного хозяйства.
«Акваторию залива в дни форума украсят знаменитые приморские парусные суда “Надежда” и “Паллада”. Эту идею поддержал полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Проработайте с Росморпортом все детали швартовки»
На совещании краевого оргштаба затронули вопрос размещения участников форума. Заместитель директора департамента туризма Владимир Щур сообщил, что по окончательным подсчетам потребность составила 6 тысяч мест. 4,3 тысячи номеров предоставит Дальневосточный федеральный университет.
«Мы направили в фонд “Росконгресс” подтверждения от руководителей 22 коллективных средств размещения во Владивостоке и Артеме о готовности предоставить 1 680 номеров, что на 28 превышает потребность. Кроме того, путем дооснащения и переоборудования номерного фонда нам удастся повысить категорию более чем 100 номеров до 4−5 звезд», — рассказал он.
Помогать участникам форума на основной площадке ВЭФ, а также встречать их в аэропорту будут 507 волонтеров. При отборе на работу на форуме президентского уровня учитывались знание кандидатом иностранных языков, уровень коммуникабельности, опыт работы на предыдущих форумах и других международных мероприятиях. В конце августа для всех ребят пройдет обучение.
«В этом году на форуме будут работать не только приморцы, но и волонтеры из Амурской области, Сахалина, Хабаровского края,
В ходе совещания также обсудили вопрос обеспечения участников форума надежными услугами мобильной связи и Интернета.
«Операторы сотовой связи готовы обеспечить бесперебойную работу в местах проведения форума и на объездной трассе на пути из аэропорта. Проведено исследование зон покрытия, уровень сигнала в норме. Участники форума смогут пользоваться бесплатным
«Времени осталось очень мало. Мы отвечаем за подготовку к мероприятию высочайшего, президентского уровня. В Приморье прибудут тысячи гостей из других регионов и стран, лидеры четырех государств. Мы должны приложить все усилия, чтобы им у нас было комфортно», — подчеркнул Владимир Миклушевский.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. Мероприятия форума разработаны в рамках краевой госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края». Владимир Путин лично примет участие в мероприятиях ВЭФ, свое присутствие на форуме также подтвердили первые лица Японии, Республики Корея и Монголии.