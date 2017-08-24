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09:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мы должны сделать все, чтобы гостям ВЭФ было у нас комфортно — губернатор Приморья

Владимир Миклушевский проверил готовность кампуса ДВФУ к проведению третьего Восточного экономического форума.

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8
фотографий
8
фотографий

Владивосток, 24 августа, PrimaMedia.

Готовность кампуса Дальневосточного федерального университета к проведению третьего Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье 6—7 сентября, проверил губернатор Приморья. Также Владимир Миклушевский провел заседание краевого оргштаба ВЭФ в среду, 23 августа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Глава региона осмотрел набережную ДВФУ, где пройдет фестиваль-презентация дальневосточных регионов «Улица Дальнего Востока». Сейчас здесь активно трудятся строители. Университетская прогулочная зона постепенно наполняется причудливыми павильонами территорий ДФО — здесь уже разместились гигантские рыбы, деревянный терем, традиционная якутская ураса и другие инсталляции. В самом начале набережной установлена сцена, где каждый субъект в дни ВЭФ представит свою приветственную концертную программу.

О степени готовности павильона Приморья, который будет состоять из двух объектов — павильонов «Лотос» и «Сихотэ-Алинь», рассказала и.о. директора департамента культуры Анна Гоголева.

«Основные строительные работы завершаются. Кроме того, готовим программу активностей: для гостей фестиваля в нашем павильоне будет играть струнный квартет “Вдохновение”, а также пройдет пленэр художников», — рассказал она.

Анна Гоголева добавила, что в рамках культурной программы ВЭФ мероприятия пройдут не только на острове Русском, но и на материке — во Владивостоке.

Бесплатно для всех желающих 6 сентября на центральной площади споет «Хор Турецкого». 7 сентября здесь же выступит индийская группа Indian Ocean. 8 сентября для гостей и жителей Приморья состоится концерт Тихоокеанского Симфонического оркестра.

Как отметил директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов, участники ВЭФ смогут наблюдать на набережной ДВФУ и зрелищные спортивные мероприятия. Так, 6—7 сентября в бухте Аякс состоится вторая парусная регата «Кубок Восточного экономического форума — 2017». На старт выйдут лучшие профессиональные яхтсмены Дальнего Востока и экипажи из других регионов России, всего — более 10 команд.

Владимир Миклушевский дал отдельное поручение департаменту транспорта и дорожного хозяйства.

«Акваторию залива в дни форума украсят знаменитые приморские парусные суда “Надежда” и “Паллада”. Эту идею поддержал полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Проработайте с Росморпортом все детали швартовки»
Миклушевский
глава региона

На совещании краевого оргштаба затронули вопрос размещения участников форума. Заместитель директора департамента туризма Владимир Щур сообщил, что по окончательным подсчетам потребность составила 6 тысяч мест. 4,3 тысячи номеров предоставит Дальневосточный федеральный университет.

«Мы направили в фонд “Росконгресс” подтверждения от руководителей 22 коллективных средств размещения во Владивостоке и Артеме о готовности предоставить 1 680 номеров, что на 28 превышает потребность. Кроме того, путем дооснащения и переоборудования номерного фонда нам удастся повысить категорию более чем 100 номеров до 4−5 звезд», — рассказал он.

Помогать участникам форума на основной площадке ВЭФ, а также встречать их в аэропорту будут 507 волонтеров. При отборе на работу на форуме президентского уровня учитывались знание кандидатом иностранных языков, уровень коммуникабельности, опыт работы на предыдущих форумах и других международных мероприятиях. В конце августа для всех ребят пройдет обучение.

«В этом году на форуме будут работать не только приморцы, но и волонтеры из Амурской области, Сахалина, Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Архангельска», — доложил директор департамента по делам молодежи Александр Кайданович.

В ходе совещания также обсудили вопрос обеспечения участников форума надежными услугами мобильной связи и Интернета.

«Операторы сотовой связи готовы обеспечить бесперебойную работу в местах проведения форума и на объездной трассе на пути из аэропорта. Проведено исследование зон покрытия, уровень сигнала в норме. Участники форума смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi в аудиториях, на территории кампуса ДВФУ и гостиничных корпусах. В аэропорту беспроводной сигнал можно будет поймать в зонах ожидания, прибытия и вылета», — доложил директор департамента информатизации и телекоммуникаций Илья Красильников.

Владимир Миклушевский поручил участникам регионального оргштаба не расслабляться и мобилизовать все силы на проведение завершающих подготовительных работ.

«Времени осталось очень мало. Мы отвечаем за подготовку к мероприятию высочайшего, президентского уровня. В Приморье прибудут тысячи гостей из других регионов и стран, лидеры четырех государств. Мы должны приложить все усилия, чтобы им у нас было комфортно», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. Мероприятия форума разработаны в рамках краевой госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края». Владимир Путин лично примет участие в мероприятиях ВЭФ, свое присутствие на форуме также подтвердили первые лица Японии, Республики Корея и Монголии.

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