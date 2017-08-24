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11:14 (мск), источник: Ведомости

Пентагон заказал Lockheed Martin и Raytheon разработку новых крылатых ракет

Lockheed Martin и Raytheon получили два независимых контракта Пентагона на $900 млн на разработку новой крылатой ракеты, способной нести ядерный заряд, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Как объясняют в военном ведомстве США, новая ракета должна заменить ныне использующиеся AGM-86B образца 80-х гг. Новое оружие позволит модернизировать воздушный компонент ядерной триады США, заявила секретарь ВВС США Хизер Уилсон.

В Lockheed Martin уточнили, что новая ракета будет запускаться с самолетов и сможет противостоять современным комплексным системам ПВО и невредимой выходить из зон их действия.

В ближайшие 4,5 года обе компании будут работать над технологическим насыщением и снижением рисков для ракеты. Когда работы завершатся, ВВС США выберут одного из подрядчиков для окончательной разработки, производства и установки этих систем.

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