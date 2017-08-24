В правительстве Новосибирской области сократят почти 60 чиновников
Сокращения произойдут
Сокращения произойдут
В правительстве Новосибирской области сократят почти 60 чиновников, постановление о штатной численности опубликовано на официальном правовом портале Новосибирской области.
22 августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о новом министерстве, в нем будут работать не более 197 штатных сотрудников.
Суммарно в упраздняемых ведомствах работают 254 человека. Таким образом, под сокращения пойдут 57 чиновников.
Ранее
Напомним, губернатор Владимир Городецкий подписал постановление об упразднении министерства социального развития и министерства труда 4 июля. Глава региона говорил, что слияние поможет улучшить взаимодействие с федеральным Министерством труда и социальной защиты, которое сейчас «высказывает неудобства»