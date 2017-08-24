Николай Меркушкин: «Храм святой Софии в Самаре заработает к лету следующего года»

Источник: РИА "Новости"

В среду, 23 августа, губернатор Николай Меркушкин и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий ознакомились с ходом строительства храма в честь Святой Софии Премудрости Божией, расположенного на пересечении улиц Лесной и Соколова в Самаре, сообщает «Волга Ньюс».

Фундамент храма в честь Святой Софии был заложен в 2005 году. Планировалось, что монументальное здание будет возведено за два-три года, но строительство несколько раз приостанавливалось, а в последние годы велось исключительно за счет пожертвований прихожан.

Интенсивные работы в храме начались лишь год назад, когда по настоянию Самарской епархии к строительству подключилось ООО «Самараметроспецстрой». Высота храма составляет 65 м, здание украсят четыре винтовые лестницы, по которым можно будет подняться на смотровую площадку и звонницу.

Николай Меркушкин приезжал на строительную площадку в январе, и за прошедшие месяцы строители успели многое сделать. «Ведется облицовка фасада, вставили окна. Делаем черновую отделку внутренних помещений», — рассказал губернатору митрополит.

Губернатор осмотрел представительский зал, предназначенный для проведения епархиальных мероприятий и обучения ребят из кадетского образовательного центра, и будущий зал для богослужений. Секретарь Самарской епархии отец Андрей (Зубов) рассказал о материалах, которые будут использоваться при отделке помещений.

Храм святой Софии важен не только для верующих, но и для всех жителей Самары. Это облик нашего города. Николай Меркушкин

Планируется, что будут применяться натуральные материалы, в частности, гранит. «Сейчас есть много современных искусственных материалов. Визуально они не отличаются от натуральных, а по качеству даже превосходят. И стоимость их в десятки раз меньше», — заметил Николай Меркушкин и добавил, что подобные технологии уже используются в других регионах.

Красота и величественность Софийского собора, по его словам, от этого нисколько не проиграют, в то же время новые материалы позволят подчеркнуть замысел архитектора, что будет способствовать появлению у храма индивидуального стиля.

Отец Андрей и генеральный директор ООО «Самараметроспецстрой» Юрий Софронов заверили главу региона, что проработают возможность использования таких материалов на объекте.

В ходе посещения строящегося храма детально обсуждались конструктивные особенности, предстоящие работы, а также изменения, которые были внесены в смету, и то, как они повлияют на качество и внутреннее содержание храма.

Николай Меркушкин подчеркнул, что региональные власти окажут поддержку Самарской епархии для завершения строительства храма. «Храм святой Софии важен не только для верующих, но и для всех жителей Самары. Это облик нашего города», — сказал губернатор.

Глава региона добавил, что стоит задача завершить основные работы к старту чемпионата мира по футболу. Причем строительные леса с фасада здания должны быть сняты уже в ноябре этого года. «Сразу будет другой вид, и храм будет очень выигрышно смотреться со всех точек, в том числе и с Волги», — заметил руководитель области.

Обсуждались и вопросы благоустройства прилегающей к храму территории. Предполагается, что она будет выполнена в едином архитектурном стиле с четвертой очередью набережной.