СМИ: В Выборге рассекретили новую резиденцию для Владимира Путина

Согласно этим данным, к обустройству объекта оказались причастны люди, связанны с петербургским криминалитетом. Один из источников «Дождя», близкий к администрации Выборгского района, рассказал, что строительство так называемой дачи Путина начали строить предположительно после 2010 года. Президент отдыхал на ней минимум один раз.