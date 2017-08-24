СМИ: В Выборге рассекретили новую резиденцию для Владимира Путина
Источники телеканала «Дождь» сообщают, что в Выборгском районе Ленобласти появилась новая резиденция президента России Владимира Путина.
Источники телеканала «Дождь» сообщают, что в Выборгском районе Ленобласти появилась новая резиденция президента России Владимира Путина.
Согласно этим данным, к обустройству объекта оказались причастны люди, связанны с петербургским криминалитетом. Один из источников «Дождя», близкий к администрации Выборгского района, рассказал, что строительство так называемой дачи Путина начали строить предположительно после 2010 года. Президент отдыхал на ней минимум один раз.
Вилла Селлгрена — объект культурного наследия, старинная усадьба на острове Лодочный недалеко от Выборга в Ленобласти — перешла в собственность семьи друга президента Владимира Путина и может использоваться как одно из мест отдыха первого лица, выяснил «Дождь».