Шпорт заступился за строителей Хабаровска

Хабаровск, 24 августа, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края вновь поднял проблему подключения застройщиков к тепловым сетям. На повестке дня злосчастная 35 тепломагистраль, подключение к которой обсуждается уже пятый год, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Вопрос, который Вячеслав Шпорт задал главе Хабаровской теплосетевой компании Сергею Нехороших на сегодняшнем расширенном заседании правительства, уже стал традиционным за последние годы.

— У нас сейчас заявляют строители, бизнес, инвесторы, что некоторые проекты тормозятся из-за того, что нет перспективы подключения к теплу. Я имею в виду 6, 7 микрорайон. С начальником вашим мы в Москве договорились и алгоритм определили. В какой стадии этот вопрос?— спросил Вячеслав Шпорт.

— К сожалению, тот план, который шел в связи с планом рефинансирования почему-то, к сожалению, не состоялся до конца. Он был на уровне тогда еще РАО, которое было в процессе отмирания, и завис. Но сейчас к совещанию у Анатолия Алексеевича (зампреда правительства по вопросам ЖКХ Анатолий Литвинчук — прим. редакции) мы подбиваем по 35 магистрали список потребителей. Там в районе 180 Гкал набегало. Да, мы пять лет уже говорим, пытаемся, но не сдвинулись с места пока, — заторопился с объяснением Сергей Нехороших.

В ответ губернатор предложил провести еще одно совещание по 35 магистрали, пригласив потребителей, крупных и малых.

— Они уже есть, есть крупные инвесторы в этот район. Надо посчитать и прийти к решению в конце концов, — подчеркнул губернатор.

Стоит также отметить, что в числе потребителей теплоснабжения, которых планируют подключить к 35 магистрали, Сергей Нехороших упомянул Дворец самбо, Richville и ЖК «Грани».

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