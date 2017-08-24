Шпорт заступился за строителей Хабаровска
Он потребовал объяснений у главы ХТСК, по какой причине застройщики не могут подключиться к сетям теплоснабжения.
Он потребовал объяснений у главы ХТСК, по какой причине застройщики не могут подключиться к сетям теплоснабжения.
Хабаровск, 24 августа, AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края вновь поднял проблему подключения застройщиков к тепловым сетям. На повестке дня злосчастная 35 тепломагистраль, подключение к которой обсуждается уже пятый год, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Вопрос, который Вячеслав Шпорт задал главе Хабаровской теплосетевой компании Сергею Нехороших на сегодняшнем расширенном заседании правительства, уже стал традиционным за последние годы.
— У нас сейчас заявляют строители, бизнес, инвесторы, что некоторые проекты тормозятся
— К сожалению, тот план, который шел в связи с планом рефинансирования
В ответ губернатор предложил провести еще одно совещание по 35 магистрали, пригласив потребителей, крупных и малых.
— Они уже есть, есть крупные инвесторы в этот район. Надо посчитать и прийти к решению в конце концов, — подчеркнул губернатор.
Стоит также отметить, что в числе потребителей теплоснабжения, которых планируют подключить к 35 магистрали, Сергей Нехороших упомянул Дворец самбо, Richville и ЖК «Грани».
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