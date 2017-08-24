Рустем Хамитов высказался о решении суда по иску «Роснефти» к АФК «Система»

Источник: Proufu.ru

— Мы оцениваем решение суда положительно, позитивно для республики. Защищены права акционеров, в том числе республики. Вместе с тем нам нужно еще получить решение суда, посмотреть аргументацию, изложенную в этом документе. После этого мы еще дополнительно выскажем свою позицию, но в целом мы удовлетворены сегодняшним решением, — прокомментировал Рустем Хамитов.

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Также глава Башкирии отмечает, что если «Башнефть» получит ресурсы, то республика, как крупнейший акционер, получит часть этих денег в виде дивидендов, которые будут направлены на решение социальных задач: строительство школ, больниц и детских садов.