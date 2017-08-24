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10:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Ростовских погорельцев переселят в гостиницы

Вчера губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение расселить пострадавших от вчерашнего пожара в центре Ростова в гостиницы города, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

Вчера этого от местных властей потребовал глава МЧС РФ Владимир Пучков. Сейчас погорельцев поселили и в пунктах временного размещения, которые находятся в школах.

Всего за помощью после пожара 21 августа к властям обратились 692 жителя Ростова-на-Дону. Сейчас 395 из них уже получили по 20 тыс. руб. единовременной материальной помощи от города, еще 311 человек — по 30 тыс. руб. единовременной материальной помощи из областного бюджета. Гуманитарной помощью воспользовались 415 человек.

Никита Королев, Ъ-Юг.

Ростовчане помогают погорельцам чем могут
Во время загрузки произошла ошибка.
08:42 (мск)© Ньюстюб
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