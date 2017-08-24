Ростовских погорельцев переселят в гостиницы

Вчера этого от местных властей потребовал глава МЧС РФ Владимир Пучков. Сейчас погорельцев поселили и в пунктах временного размещения, которые находятся в школах.



Всего за помощью после пожара 21 августа к властям обратились 692 жителя Ростова-на-Дону. Сейчас 395 из них уже получили по 20 тыс. руб. единовременной материальной помощи от города, еще 311 человек — по 30 тыс. руб. единовременной материальной помощи из областного бюджета. Гуманитарной помощью воспользовались 415 человек.



Никита Королев, Ъ-Юг.