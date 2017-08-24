Ростовских погорельцев переселят в гостиницы
Вчера губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение расселить пострадавших от вчерашнего пожара в центре Ростова в гостиницы города, об этом сообщает
Вчера губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение расселить пострадавших от вчерашнего пожара в центре Ростова в гостиницы города, об этом сообщает
Вчера этого от местных властей потребовал глава МЧС РФ Владимир Пучков. Сейчас погорельцев поселили и в пунктах временного размещения, которые находятся в школах.
Всего за помощью после пожара 21 августа к властям обратились 692 жителя
Никита Королев,