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10:50 (мск), источник: Publika.md

Правительство утвердило регламент деятельности комиссии по созданию одномандатных округов

Правительство утвердило регламент деятельности Комиссии, которая займётся созданием одномандатных округов.

Источник: Publika.md

Документ определяет организацию комиссии, права, обязанности и полномочия председателя и её членов.

В регламенте определены также нормы создания округов, в том числе за рубежом и в приднестровском регионе. Закон о введении в Молдове смешанной избирательной системы парламент утвердил в июле. Замминистра юстиции Николай Ешану опроверг заявления некоторых НПО, ранее раскритиковавших документ и обвинивших правительство во вмешательстве в работу комиссии.

«Документ является нормативным актом, который регулирует деятельность комиссии. К нам поступает много заявлений, мы все их внимательно рассматриваем. Кое-что учтём, кое-что нет», — cказал замминистра юстиции Николай Ешану.

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