Правительство утвердило регламент деятельности комиссии по созданию одномандатных округов
Правительство утвердило регламент деятельности Комиссии, которая займётся созданием одномандатных округов.
Правительство утвердило регламент деятельности Комиссии, которая займётся созданием одномандатных округов.
Документ определяет организацию комиссии, права, обязанности и полномочия председателя и её членов.
В регламенте определены также нормы создания округов, в том числе за рубежом и в приднестровском регионе. Закон о введении в Молдове смешанной избирательной системы парламент утвердил в июле. Замминистра юстиции Николай Ешану опроверг заявления некоторых НПО, ранее раскритиковавших документ и обвинивших правительство во вмешательстве в работу комиссии.
«Документ является нормативным актом, который регулирует деятельность комиссии. К нам поступает много заявлений, мы все их внимательно рассматриваем.