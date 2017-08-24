Георгий Полтавченко утвердил создание Комитета территориального развития
Новый орган начнет работу с 1 сентября.
Новый орган начнет работу с 1 сентября.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился о создании нового комитета в городском правительстве — политического. И утвердил его. Но называться он будет так: Комитет территориального развития.
Новый комитет будет взаимодействовать с политическими партиями, органами местного самоуправления и районными администрациями. Раньше эти функции выполняла администрация губернатора.
Работа начнется с 1 сентября.
Трудиться в новом органе будут 46 человек. Одновременно штат администрации губернатора сократится на 29 человек.
К слову, сейчас градоначальник с делегацией правительства Петербурга находится с официальным визитом на Сахалине.