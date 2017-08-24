Георгий Полтавченко утвердил создание Комитета территориального развития

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился о создании нового комитета в городском правительстве — политического. И утвердил его. Но называться он будет так: Комитет территориального развития.

Новый комитет будет взаимодействовать с политическими партиями, органами местного самоуправления и районными администрациями. Раньше эти функции выполняла администрация губернатора.

Кроме того, сотрудники комитета будут анализировать общественно-политические процессы в Петербурге и давать консультации социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в сфере гражданского общества.

Работа начнется с 1 сентября.

Трудиться в новом органе будут 46 человек. Одновременно штат администрации губернатора сократится на 29 человек.