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11:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Георгий Полтавченко утвердил создание Комитета территориального развития

Новый орган начнет работу с 1 сентября.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился о создании нового комитета в городском правительстве — политического. И утвердил его. Но называться он будет так: Комитет территориального развития.

Новый комитет будет взаимодействовать с политическими партиями, органами местного самоуправления и районными администрациями. Раньше эти функции выполняла администрация губернатора.

Кроме того, сотрудники комитета будут анализировать общественно-политические процессы в Петербурге и давать консультации социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в сфере гражданского общества.

Работа начнется с 1 сентября.

Трудиться в новом органе будут 46 человек. Одновременно штат администрации губернатора сократится на 29 человек.

К слову, сейчас градоначальник с делегацией правительства Петербурга находится с официальным визитом на Сахалине.

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