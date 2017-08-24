Омский губернатор назвал критерии оценки качества своей работы

Губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что социальные показатели являются наиболее важным критерием оценки деятельности руководителя региона и его команды. Глава региона отметил, что главным оценкой качества его работы является исполнение майских указов президента.

«Наша задача была снять социальную напряженность в регионе. В итоге сегодня нет той огромной очереди в детские сады, нет очереди в дома престарелых. Продолжительность жизни омичей увеличилась на полтора года. Снизились показатели смертности. Демографическая ситуация относительно благополучная. В разы выросли объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению», — сказал Назаров.