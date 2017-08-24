Омский губернатор назвал критерии оценки качества своей работы
Виктор Назаров считает, что губернаторов следует оценивать по исполнению майских указов президента.
Виктор Назаров считает, что губернаторов следует оценивать по исполнению майских указов президента.
Губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что социальные показатели являются наиболее важным критерием оценки деятельности руководителя региона и его команды. Глава региона отметил, что главным оценкой качества его работы является исполнение майских указов президента.
«Наша задача была снять социальную напряженность в регионе. В итоге сегодня нет той огромной очереди в детские сады, нет очереди в дома престарелых. Продолжительность жизни омичей увеличилась на полтора года. Снизились показатели смертности. Демографическая ситуация относительно благополучная. В разы выросли объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению», — сказал Назаров.