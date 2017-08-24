Бывший советник президента поддерживает решение Додона

«Позиция этих немногих академиков, надеюсь, получит поддержку других академиков и членов-корреспондентов АНМ до того, как документ будет вновь поставлен на голосование в парламенте. Заявление-меморандум в этом смысле, согласитесь, не может быть проигнорировано народными избранниками (если они не забыли, кто делегировал им законодательную власть). Если потребуются подписи докторов-хабилитат, докторов наук, сотрудников этих учреждений — я буду среди первых, кто поставит свою подпись. Другой вариант: научные институты могут проводить свои исследования при университетах страны, но ими не могут руководить мелкие министерские чиновники, которые в одночасье еще могут стать докторами наук, не зная, какого труда и жертв требуется от кандидатов, не имеющих политической или административной поддержки (!). Я согласна с акад. Драгневым, который говорит, что учреждения АНМ должны принимать научные, а не политические решения. Вы можете себе представить, какой наукой и по чьим указаниям будут заниматься научные институты, если они будут включены в структуру министерства?», — заявила Аурелия Перу, выступившая против предложенных изменений.