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11:12 (мск), источник: Noi.md

Бывший советник президента поддерживает решение Додона

Отказ президента Игоря Додона промульгировать Закон о внесении изменений в Кодекс о науке и инновациях, который предусматривает реформирование Академии наук Молдовы (АНМ), поддерживает бывший советник президента Николая Тимофти по политическим вопросам, доктор-хабилитат политологии Аурелия Перу.

Источник: Noi.md

«Наконец, после поспешных дебатов, происходивших больше в политической, а не академической среде, до того, как был вынесен президентский вердикт, стали слышны трезвые и пророческие голоса высшей касты научных кругов — «академической аристократии»: акад. Константина Гайндрика, акад. Демира Драгнева, акад. Андрея Ешану, акад. Валерия Рудича.

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Мнение этих авторитетных представителей академической элиты по поводу принятия в конце летней сессии парламента законопроекта о поправках к Кодексу о науке и инновациях явилось результатом беспрецедентного и концептуально ошибочного голосования депутатов, главным следствием которого станет политизация науки и исследований. ПРИЗНАЮ: отказ президента Додона промульгировать этот закон — первое решение главы государства, которым я восхищаюсь", — отметила политолог.

Аурелия Перу утверждает, что она не представляет себе «даже в кошмарных снах», как институты АНМ, точнее, их интеллектуальный потенциал, «может управляться бюрократами из Министерства просвещения, культуры и (не дай Бог) исследований, выбранных строго по политическим критериям».

«Позиция этих немногих академиков, надеюсь, получит поддержку других академиков и членов-корреспондентов АНМ до того, как документ будет вновь поставлен на голосование в парламенте. Заявление-меморандум в этом смысле, согласитесь, не может быть проигнорировано народными избранниками (если они не забыли, кто делегировал им законодательную власть). Если потребуются подписи докторов-хабилитат, докторов наук, сотрудников этих учреждений — я буду среди первых, кто поставит свою подпись. Другой вариант: научные институты могут проводить свои исследования при университетах страны, но ими не могут руководить мелкие министерские чиновники, которые в одночасье еще могут стать докторами наук, не зная, какого труда и жертв требуется от кандидатов, не имеющих политической или административной поддержки (!). Я согласна с акад. Драгневым, который говорит, что учреждения АНМ должны принимать научные, а не политические решения. Вы можете себе представить, какой наукой и по чьим указаниям будут заниматься научные институты, если они будут включены в структуру министерства?», — заявила Аурелия Перу, выступившая против предложенных изменений.

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