Представитель Иркутской области начнет работу в Пекине этой осенью

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Одна из основных его задач — расширение сфер сотрудничества между регионом и КНР. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Делегацию возглавляет заместитель руководителя Комитета развития и реформ Пекина Янь Инь. Во встрече также приняли участие первый заместитель губернатора Владимир Дорофеев, министр экономического развития региона Евгений Орачевский, ответственный секретарь Российско-Китайского Комитета Дружбы, Мира и Развития Артем Семенов, представители Комитета развития и реформ Пекина. Участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Иркутская область и Китайская Народная Республика являются давними стратегическими партнерами. Мы имеем богатый многолетний опыт сотрудничества, проверенный временем. Являясь одним из наиболее экономически развитых регионов России, мы придаем особое значение привлечению инвестиций в регион. Сергей Левченко

В октябре 2016 года на восьмой ярмарке зарубежных инвестиций в Пекине Сергей Левченко встречался с руководителем Комитета развития и реформ Пекина господином Лу Янь. В ходе встречи обсуждались вопросы привлечения китайских инвестиций в туристическую отрасль на территории региона, в частности, в строительство современных туристических комплексов, модернизацию аэропорта.

Госпожа Янь Инь выразила готовность к активному взаимодействию с представителем Иркутской области в Пекине. Также она отметила, что озвученные на сегодняшней встрече инвестиционные проекты будут представлены вниманию китайских бизнесменов.