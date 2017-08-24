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13:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Представитель Иркутской области начнет работу в Пекине этой осенью

Представитель Иркутской области начнет работу в Пекине этой осенью, сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с делегацией Комитета развития и реформ города Пекина Китайской Народной Республики.

Источник: Reuters

Одна из основных его задач — расширение сфер сотрудничества между регионом и КНР. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Делегацию возглавляет заместитель руководителя Комитета развития и реформ Пекина Янь Инь. Во встрече также приняли участие первый заместитель губернатора Владимир Дорофеев, министр экономического развития региона Евгений Орачевский, ответственный секретарь Российско-Китайского Комитета Дружбы, Мира и Развития Артем Семенов, представители Комитета развития и реформ Пекина. Участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Иркутская область и Китайская Народная Республика являются давними стратегическими партнерами. Мы имеем богатый многолетний опыт сотрудничества, проверенный временем. Являясь одним из наиболее экономически развитых регионов России, мы придаем особое значение привлечению инвестиций в регион.
Сергей Левченко

В октябре 2016 года на восьмой ярмарке зарубежных инвестиций в Пекине Сергей Левченко встречался с руководителем Комитета развития и реформ Пекина господином Лу Янь. В ходе встречи обсуждались вопросы привлечения китайских инвестиций в туристическую отрасль на территории региона, в частности, в строительство современных туристических комплексов, модернизацию аэропорта.

Госпожа Янь Инь выразила готовность к активному взаимодействию с представителем Иркутской области в Пекине. Также она отметила, что озвученные на сегодняшней встрече инвестиционные проекты будут представлены вниманию китайских бизнесменов.

Отдельно Сергей Левченко остановился на вопросе строительства нового аэропорта в Иркутске. Объект планируется строить на условиях государственно-частного партнерства, и с российской стороны уже есть компании, желающие участвовать в проекте. Губернатор отметил, что к участию в реализации проекта приглашаются и иностранные компании.

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