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11:16 (мск), источник: СуперОмск

Омский минкульт настаивает, что орденоносец Борис Ротберг уволен

Комичной становится ситуация с увольнением директора омского музыкального театра Бориса Ротберга.

Вчера областные власти сообщили об освобождении последнего от полномочий руководителя.

Сегодня сам Ротберг в телефонном разговоре с корреспондентом «СуперОмска» опроверг эту информацию и ясно дал понять, что продолжает работать.

Мы обратились за комментарием в министерство культуры Омской области. Ответ был дан с учетом всех юридических тонкостей.

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«Трудовой договор с директором Омского государственного музыкального театра Б. Л. Ротбергом расторгнут 23 августа 2017 года, что подтверждается распоряжением Министерства культуры Омской области от 23 августа 2017 года № 283-л. Договор расторгнут в связи с принятием уполномоченным собственником (органом) решения о прекращении трудового договора в порядке пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Расторжение трудового договора произведено в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Борис Львович Ротберг получил полный расчет в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе — компенсацию за неиспользованные дни отпуска. С 24 августа он не является директором театра, — ответили в министерстве культуры.

Напомним, что в последнее время на менеджерские способности Ротберга было обращено немало критики — театр не выполнял госзадание и накопил долги. В частности, высказывала недовольство и культурная общественность. Сетовали и сами резиденты Музыкального. Борис Львович Ротберг возглавил Омский музыкальный театр в 1990 году. Под его руководством впервые в Омске был проведен в 2006 году масштабный Всероссийский фестиваль «Панорама музыкальных театров». Кроме того, Ротберг имеет шесть различных военных медалей за поездки в горячие точки: Чечню, Афганистан, Йемен, Эфиопию.

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