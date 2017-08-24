Омский минкульт настаивает, что орденоносец Борис Ротберг уволен

Вчера областные власти сообщили об освобождении последнего от полномочий руководителя.

Сегодня сам Ротберг в телефонном разговоре с корреспондентом «СуперОмска» опроверг эту информацию и ясно дал понять, что продолжает работать.

Мы обратились за комментарием в министерство культуры Омской области. Ответ был дан с учетом всех юридических тонкостей.

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«Трудовой договор с директором Омского государственного музыкального театра Б. Л. Ротбергом расторгнут 23 августа 2017 года, что подтверждается распоряжением Министерства культуры Омской области от 23 августа 2017 года № 283-л. Договор расторгнут в связи с принятием уполномоченным собственником (органом) решения о прекращении трудового договора в порядке пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Расторжение трудового договора произведено в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Борис Львович Ротберг получил полный расчет в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе — компенсацию за неиспользованные дни отпуска. С 24 августа он не является директором театра, — ответили в министерстве культуры.