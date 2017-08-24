Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Германия на 3 года раньше вернула часть золото из-за рубежа
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Кравчук рассказал о будущем отношений России и Украины
В ЛНР сказали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
"США просчитались": Пушков о визовых ограничениях для россиян
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
11:32 (мск), источник: Новая Кубань

Евланова назначили куратором обманутых дольщиков Краснодарского края

Депутат ГД РФ будет нести ответственность за деятельность рабочей группы «Единой России».

Краснодар. 24 августа — Новая Кубань. Владимир Лазаревич, бывший мэр г. Краснодара, как никто лучше знает о проблеме обманутых дольщиков. Выходит, что при его администрации как раз и выдавались те самые разрешения на строительства, которые сейчас перепроверяются по поручению главы региона Вениамина Кондратьева. Губернатор дал указание проанализировать документы за последние 1,5 года. А совсем недавно по результатам работы специалистов произошел массовый отзыв разрешений на строительство.

— 800 тысяч кв.м. — именно на такую площадь отозваны разрешения на строительство многоквартирных домов в Краснодаре за первые 6 месяцев текущего года, — уточнял помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

Возвращаясь к персоне Владимира Евланова отметим, что он открыто признал наличие проблемы, пояснив, что особое внимание во всем регионе придется уделить именно краевой столице, так как здесь сконцентрировано большое количество проблемных объектов.


По официальным данным в реестр рабочей группы уже попали 30 краснодарских долгостроев. В статусе обманутых дольщиков числятся более 4,5 тыс. человек. И это только официальная статистика. Многие не могут добиться включения в этот самый реестр.

А назначение Евланова куратором комиссии и вовсе было воспринято краснодарцами с юмором.

Об этом упомянул нынешний мэр краевой столицы Евгений Первышов 17 августа как раз на встрече дольщиками одного из проблемных объектов ЖК «Территория счастья». В ответ на сообщение на лицах представителей инициативной группы, ждущих свои квартиры уже около 1,5 лет, появилась лишь весьма ироничная улыбка.

Добавим лишь то, что руководит на федеральном уровне рабочей группой первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. А уж какую заботу Владимир Евланов уже в новом статусе проявит по отношению к бывшему не так давно родным Краснодару — покажет время.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Владимир Путин и президент Армении встретятся в Сочи
После убийства Драчева дело завели на двух росгвардейцев
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Названа причина смерти российского посла в Судане
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
Осужденный по «болотному делу» Иван Непомнящих вышел на свободу
Пентагон заказал разработку новых крылатых ракет
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки» У Регины Тодоренко появилась новая напарница
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь