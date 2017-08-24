Евланова назначили куратором обманутых дольщиков Краснодарского края

Краснодар. 24 августа — Новая Кубань. Владимир Лазаревич, бывший мэр г. Краснодара, как никто лучше знает о проблеме обманутых дольщиков. Выходит, что при его администрации как раз и выдавались те самые разрешения на строительства, которые сейчас перепроверяются по поручению главы региона Вениамина Кондратьева. Губернатор дал указание проанализировать документы за последние 1,5 года. А совсем недавно по результатам работы специалистов произошел массовый отзыв разрешений на строительство. — 800 тысяч кв.м. — именно на такую площадь отозваны разрешения на строительство многоквартирных домов в Краснодаре за первые 6 месяцев текущего года, — уточнял помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.



По официальным данным в реестр рабочей группы уже попали 30 краснодарских долгостроев. В статусе обманутых дольщиков числятся более 4,5 тыс. человек. И это только официальная статистика. Многие не могут добиться включения в этот самый реестр.



А назначение Евланова куратором комиссии и вовсе было воспринято краснодарцами с юмором.



Об этом упомянул нынешний мэр краевой столицы Евгений Первышов 17 августа как раз на встрече дольщиками одного из проблемных объектов ЖК «Территория счастья». В ответ на сообщение на лицах представителей инициативной группы, ждущих свои квартиры уже около 1,5 лет, появилась лишь весьма ироничная улыбка.



Добавим лишь то, что руководит на федеральном уровне рабочей группой первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. А уж какую заботу Владимир Евланов уже в новом статусе проявит по отношению к бывшему не так давно родным Краснодару — покажет время.