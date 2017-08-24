Глава Крыма пообещал кадровую чистку к 1 сентября

Источник: РИА "Новости"

Ранее он сообщил, что за время отпуска намерен посетить все муниципалитеты полуострова. Накануне Аксенов осмотрел несколько районов Симферополя, Бахчисарай и несколько сел Бахчисарайского района. «Сам ездил с фотоаппаратом, как блогер», — сказал глава республики журналистам.

Аксенов остался крайне недоволен увиденным. Наибольшее возмущение главы республики вызвало отсутствие слаженной работы по очистке Симферополя и Бахчисарая от мусора и нерегулярный вывоз отходов на полигоны ТБО.

Он также раскритиковал работу некоторых поликлиник, многофункциональных центров, где создаются очереди и есть среда для коррупционных действий, и нежелание властей столицы Крыма бороться со стихийной торговлей.

«Я обещаю, что до 1 сентября я сделаю организационные выводы. Это касается всех, кто не хочет работать (не только муниципалитетов). На каждой территории и в каждом министерстве должны быть руководители, которые болеют за дело. Выводы буду делать сам, приезжать в администрацию с конкретными материалами», — сказал Аксенов.