Глава Крыма пообещал кадровую чистку к 1 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов, объехав за время отпуска районы и города республики, остался недоволен увиденным и анонсировал кадровые изменения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов, объехав за время отпуска районы и города республики, остался недоволен увиденным и анонсировал кадровые изменения.
Ранее он сообщил, что за время отпуска намерен посетить все муниципалитеты полуострова. Накануне Аксенов осмотрел несколько районов Симферополя, Бахчисарай и несколько сел Бахчисарайского района. «Сам ездил с фотоаппаратом, как блогер», — сказал глава республики журналистам.
Он также раскритиковал работу некоторых поликлиник, многофункциональных центров, где создаются очереди и есть среда для коррупционных действий, и нежелание властей столицы Крыма бороться со стихийной торговлей.
«Я обещаю, что до 1 сентября я сделаю организационные выводы. Это касается всех, кто не хочет работать (не только муниципалитетов). На каждой территории и в каждом министерстве должны быть руководители, которые болеют за дело. Выводы буду делать сам, приезжать в администрацию с конкретными материалами», — сказал Аксенов.
На вопрос, есть ли среди увиденного то, что вызвало положительное впечатление, глава Крыма заявил: «Пока нет. Я не буду цепляться, если нет средств на дороги, но, извините меня, убрать то, что насвинячили, — это святая обязанность».