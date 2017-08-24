Председатель новосибирского заксобрания взял под контроль ремонт парка в Искитиме

Сегодня прошло первое рабочее совещание, посвященное благоустройству парка, который должен стать визитной карточкой города. На благоустройство девяти гектаров территории парка выделено 20 миллионов рублей.

Реконструкция находится под личным контролем председателя заксобрания, о чем он сообщил на празднике, посвященном 300-летию города. Сейчас парк уже выглядит лучше: открыта площадка для катания на скейтбордах и велосипедах, отремонтирована главная арка и ограждения, начаты работы по озеленению и монтажу освещения.

Теперь рабочим предстоит очистить территорию старых деревьев, отремонтировать тротуары и аллеи, поставить парковые скульптуры.

«Я не могу для себя разделять Искитим и Искитимский район, это все — моя родина. Чтобы парк стал достойным местом отдыха искитимцев, необходим прежде всего комплексный подход, — отметил Шимкив.

Также он отметил, что работы должны вестись комплексно, для чего необходимо составить смету и график. Также он планирует договориться с ректором аграрного университета Александром Денисовым, чтобы привлечь к работе студентов, обучающихся ландшафтному проектированию.