Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
В США полиция застрелила россиянина
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ узнали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ под Луганском
Пушков об ограничении виз для РФ: США просчитались
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
"США просчитались": Пушков о визовых ограничениях для россиян
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
11:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Председатель новосибирского заксобрания взял под контроль ремонт парка в Искитиме

НОВОСИБИРСК, 24 августа, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив провел рабочее совещание по реконструкции Парка культуры и отдыха имени Ивана Васильевича Коротеева в Искитиме. Об этом рассказали в пресс-службе заскобрания региона.

Сегодня прошло первое рабочее совещание, посвященное благоустройству парка, который должен стать визитной карточкой города. На благоустройство девяти гектаров территории парка выделено 20 миллионов рублей.

Реконструкция находится под личным контролем председателя заксобрания, о чем он сообщил на празднике, посвященном 300-летию города. Сейчас парк уже выглядит лучше: открыта площадка для катания на скейтбордах и велосипедах, отремонтирована главная арка и ограждения, начаты работы по озеленению и монтажу освещения.

Теперь рабочим предстоит очистить территорию старых деревьев, отремонтировать тротуары и аллеи, поставить парковые скульптуры.

«Я не могу для себя разделять Искитим и Искитимский район, это все — моя родина. Чтобы парк стал достойным местом отдыха искитимцев, необходим прежде всего комплексный подход, — отметил Шимкив.

Также он отметил, что работы должны вестись комплексно, для чего необходимо составить смету и график. Также он планирует договориться с ректором аграрного университета Александром Денисовым, чтобы привлечь к работе студентов, обучающихся ландшафтному проектированию.

Следующая встреча заинтересованных в парке сторон пройдет 15 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Председатель новосибирского заксобрания взял под контроль ремонт парка в Искитиме
После убийства Драчева дело завели на двух росгвардейцев
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Названа причина смерти российского посла в Судане
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
Осужденный по «болотному делу» Иван Непомнящих вышел на свободу
Пентагон заказал разработку новых крылатых ракет
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки» У Регины Тодоренко появилась новая напарница
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь