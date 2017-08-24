Порошенко надеется вернуть Донбасс и Крым политико-правовым путем

«Мы исходим из мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма», — сказал Порошенко в четверг перед военным парадом по случаю Дня независимости Украины, отметив при этом, что Киев готов «дать жесткий военный отпор» в случае наступления на свои позиции в Донбассе.