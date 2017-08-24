Активиста из Петербурга оштрафовали на 150 тысяч рублей за баннер у Смольного
Петербургский суд предписал оштрафовать активиста Николая Артеменко на 150 тысяч рублей за несанкционированную акцию протеста перед зданием администрации города.
Петербургский суд предписал оштрафовать активиста Николая Артеменко на 150 тысяч рублей за несанкционированную акцию протеста перед зданием администрации города.
Суть акции заключалась в том, что 22 августа Артеменко развернул перед Смольным институтом, где размещена мэрия Петербурга, большой баннер с броской фразой «Теперь
Кроме того, в свободной руке активиста был зажжёный «фаер», которым он привлек внимание очевидцев.
Ранее на нем неоднократно проходили оппозиционные акции в связи с тем, что в так называемых «гайд-парках» проведение и организация таких мероприятий значительно легче, чем в других городских местах.
Уточняется, что Артеменко был оштрафован на 150 тысяч рублей