Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
В Волге нашли тело разработчика IT-системы для Минобороны
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ узнали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ узнали, за кого собралась замуж Анастасия Волочкова
Васильев осудил полную девушку "Модного приговора"
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
1070 годовщина независимости Индии
11:55 (мск), источник: ivbg.ru

Активиста из Петербурга оштрафовали на 150 тысяч рублей за баннер у Смольного

Петербургский суд предписал оштрафовать активиста Николая Артеменко на 150 тысяч рублей за несанкционированную акцию протеста перед зданием администрации города.

Суть акции заключалась в том, что 22 августа Артеменко развернул перед Смольным институтом, где размещена мэрия Петербурга, большой баннер с броской фразой «Теперь гайд-парк будет здесь», обращенной к администрации города.

Читайте также
Оппозиционеров оставили без Марсова поля

Кроме того, в свободной руке активиста был зажжёный «фаер», которым он привлек внимание очевидцев.

Таким образом Артеменко выразил свой протест против решения администрации Северной столицы об исключении Марсова поля из списка «гайд-парков», то есть мест с особым порядком проведения акций.

Ранее на нем неоднократно проходили оппозиционные акции в связи с тем, что в так называемых «гайд-парках» проведение и организация таких мероприятий значительно легче, чем в других городских местах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уточняется, что Артеменко был оштрафован на 150 тысяч рублей из-за повторного нарушения порядка при проведении публичных акций. Вместе с Артеменко была также задержана другая участница акции протеста — девушка по имени Анастасия. Её суд оштрафовал на 10 тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В США с любовью: как теперь получить американскую визу жителям Петербурга и Ленобласти?
После убийства Драчева дело завели на двух росгвардейцев
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
Названа причина смерти российского посла в Судане
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Volkswagen официально представил новый кроссовер В модельном ряду марки компактный кроссовер T-Roc встанет на ступень ниже, чем Tiguan
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки» У Регины Тодоренко появилась новая напарница
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь