Активиста из Петербурга оштрафовали на 150 тысяч рублей за баннер у Смольного

Суть акции заключалась в том, что 22 августа Артеменко развернул перед Смольным институтом, где размещена мэрия Петербурга, большой баннер с броской фразой «Теперь гайд-парк будет здесь», обращенной к администрации города.

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Кроме того, в свободной руке активиста был зажжёный «фаер», которым он привлек внимание очевидцев.

Таким образом Артеменко выразил свой протест против решения администрации Северной столицы об исключении Марсова поля из списка «гайд-парков», то есть мест с особым порядком проведения акций.

Ранее на нем неоднократно проходили оппозиционные акции в связи с тем, что в так называемых «гайд-парках» проведение и организация таких мероприятий значительно легче, чем в других городских местах.