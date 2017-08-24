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11:42 (мск), источник: Om1.ru

Назаров не предлагал Двораковскому уйти в отставку

Губернатор Омской области прокомментировал сложение полномочий мэром города.

Губернатор Омской области Виктор Назаров прокомментировал уход в отставку Вячеслава Двораковского.

Напомним, мэр Омска покинул свой пост 19 июля, после истечения пятилетнего срока полномочий. Глава региона заявил, что это было самостоятельное решение, которое никак не контролировалось Москвой.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Отставка Вячеслава Викторовича — это процесс, скажем так, прогнозируемый, мы все понимали, что это произойдет, поскольку срок его полномочий истекал. Никаких предложений уйти в отставку от омского правительства, как вы говорите, ему не поступало.

Мы до последнего момента с ним встречались, общались, обсуждали планы администрации города. Отставка — это его решение. Кажется, он говорил еще о том, что его Администрация Президента то ли заставила, то ли рекомендовала ему уйти. Об этом факте мне тоже ничего не известно. Он избранный мэр, как его может кто-то заставить что-то сделать? (Цитата газеты «Коммерческие вести»).

Тем не менее, отметим, что 19 июля на заседании Горсовета, где Вячеслав Двораковский объявил о своем уходе, присутствовал представитель Администрации президента.

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