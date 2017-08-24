Назаров не предлагал Двораковскому уйти в отставку

— Отставка Вячеслава Викторовича — это процесс, скажем так, прогнозируемый, мы все понимали, что это произойдет, поскольку срок его полномочий истекал. Никаких предложений уйти в отставку от омского правительства, как вы говорите, ему не поступало.

Мы до последнего момента с ним встречались, общались, обсуждали планы администрации города. Отставка — это его решение. Кажется, он говорил еще о том, что его Администрация Президента то ли заставила, то ли рекомендовала ему уйти. Об этом факте мне тоже ничего не известно. Он избранный мэр, как его может кто-то заставить что-то сделать? (Цитата газеты «Коммерческие вести»).