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12:21 (мск), источник: NewsKo

Самым богатым кандидатом в губернаторы стал Олег Постников

Крайизбирком опубликовал декларации о доходах кандидатов в губернаторы Пермского края за 2016 год.

Так, наибольший доход задекларировал координатор реготделения ЛДПР Олег Постников в размере 7,6 млн руб.

За работу в краевом парламенте Олег Постников получил 578 млн 53 тыс. руб., от ООО «Серебряный Дождь Пермь» — 29 тыс. руб., ООО «Шанс-Пермь» — 68 тыс. 492 руб. и от предпринимательской деятельности — около 7 млн. руб.

Кандидат также имеет в собственности легковые автомобили: Volksvagen Polo и Volksvagen Tiguan. Общий доход супруги Постникова составил около 3,8 млн руб. Также она владеет газетой «Местное время», 50% — ООО «Шанс-Пермь», 40% — ООО «ИНФИН», 44,72% — ООО «Серебряный Дождь Пермь» и владеет квартирой общей площадью 29,5 кв. м.

Доход председателя совета реготделения партии «Патриоты России» Андрея Степанова за минувший год составил 72 тыс. руб. Андрей Степанов также владеет 39% ООО «Компания «Эльфа». Супруга кандидата за 2016 год заработала 82 тыс. руб., имея шесть счетов в банке на сумму 423,7 тыс. руб. Она также владеет автомобилем «ToyotaAvensis».

Кандидат от «Справедливой России» Владимир Аликин за год задекларировал доход в размере около 1,8 млн руб. Он получает за работу в университете 36 тыс. 360 руб. Остальные средства кандидата складываются из доходов от компаний (УПФ РФ (ГУ) в Кировском районе Перми — 389 тыс. руб., ФКП «Комбинат «Каменский» —1 млн 60 тыс. руб., руб., АО «СОЮЗПРОМНИИПРОЕКТ» — 245 тыс. 710 руб. Кроме этого, кандидат владеет 40% ООО «Инновационно- внедренческий центр «Экология». Также в собственности Владимира Аликина находится автомобиль BMW 523.

Врио губернатора Перикамья и кандидат от «Единой России» Максим Решетников за 2016 год заработал почти 5,7 млн руб. Общий доход супруги кандидата от доходов ООО «Ясень и Бук» составляет 478,5 млн руб. Максим Решетников владеет автомобилем KIA Cerato и квартирой в Москве общей площадью 258,4 кв. м.

Кандидат от КПРФ, адвокат Ирина Филатова владеет 50% ООО «ИНТЕРСОЮЗ». При этом её годовой доход сложился в размере 3 тыс. 263 руб. Кандидат имеет две квартиры в Москве площадью в 34,6 кв. м и 85,4 кв. м. В собственности Ирины Филатовой находятся четыре автомобиля: Quattro Audi Q7, Hummer H-2, BMW X6 xDrive40d и BMW X6.

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