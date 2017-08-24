В Крыму на два мандата в парламент претендуют 11 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. На два мандата крымского парламента претендует 11 кандидатов в депутаты, сообщил глава республиканской избирательной комиссии Михаил Малышев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. На два мандата крымского парламента претендует 11 кандидатов в депутаты, сообщил глава республиканской избирательной комиссии Михаил Малышев.
Дополнительные выборы депутатов госсовета состоятся 10 сентября в Войковском одномандатном избирательном округе № 9 (Керчь) и Ленинском одномандатном избирательном округе № 12. Всего в день голосования на этих округах откроется 88 участков и охвачено более 113 тысяч избирателей.
«Всего на сегодня речь идет об 11 кандидатах, которые баллотируются в государственный совет Республики Крым. По округу № 9 — шесть человек и по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12 — это пять человек», — сказал Малышев на
Кандидаты в депутаты представляют следующие партии: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, Коммунисты России и два самовыдвиженца.
Кроме того, 10 сентября также пройдут дополнительные выборы депутатов в ряде муниципалитетов.