Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО

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КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины состоялся в четверг в центре Киева. Впервые в нем приняли участие военнослужащие стран НАТО.

Министр обороны Украины Степан Полторак встречал участников парада на американском военном Hummer вместо традиционного советского автомобиля ГАЗ «Чайка» с открытым верхом.

Всего по по главной улице столицы — Крещатику маршем прошли около 4,5 тыс. военнослужащих, из которых более 230 человек — представители стран Североатлантического альянса, еще более тысячи — участники силовой операции в Донбассе.

По приглашению Украины в Киев также прибыли министры обороны и делегации девяти стран — США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Черногории, Эстонии, Турции и Молдавии.

В этом году военная техника не принимала участия в торжествах, вместо этого на Крещатике минобороны организовало выставку армейской техники «Мощь непокоренных». На ней представлены 67 экспонатов, в том числе новые разработки (самоходно-артиллерийские установки, танки различных модификаций, боевые бронированные машины, грузовые и санитарные автомобили). По словам президента Украины Петра Порошенко, часть этой техники после выставки сразу отправится в Донбасс в зону силовой операции.

По автобану

Выступая перед собравшимися, президент Порошенко в очередной раз объявил, что Киев неукоснительно идет по пути интеграции в ЕС и НАТО.

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«Дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском союзе и членству в НАТО. На этом пути мы уже разрушили визовый занавес», — сказал он, имея в виду внедрение безвизового режима со странами ЕС. Президент сообщил, что Украина продолжает реформировать свои Вооруженные силы, чтобы они соответствовали стандартам НАТО, и традиционно обвинил РФ в ситуации в Донбассе.

Министр обороны Украины Степан Полторак во время торжественных мероприятий заявил, что по стандартам НАТО уже подготовлено 28 боевых подразделений Вооруженных сил страны.

«Сейчас в украинской армии продолжаются реформы, которые являются беспрецедентными по масштабу и амбициям в истории. Реформы внедряются вместе с советниками и экспертами стран НАТО. По стандартам НАТО уже подготовлено 28 боевых армейских подразделений. Мы строим Вооруженные силы, которые должны достичь наивысшего уровня партнерства с Североатлантическим альянсом», — отметил Полторак.