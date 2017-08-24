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12:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко открыла детский городок «Солнечная поляна»

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Гордумы Нижнего Новгорода, накануне глава города Елизавета Солонченко приняла участие в открытии детского городка «Солнечная поляна», которая появилась во дворе дома № 9 по проспекту Бусыгина.

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, в мероприятии также приняли участие глава администрации Автозаводского района Александр Нагин и депутат Заксобрания Нижегородской области Наталья Смотракова. Всего на торжественное открытие городка пришли около 200 детей и взрослых со всего микрорайона Северный.

Отметим, что площадка установлена за счет средств депутатского фонда главы Нижнего Новгорода в рамках проекта «Единой России».

В ходе церемонии открытия детского городка Елизавета Солонченко отметила, что «комфортная среда — это федеральная программа партии “ЕР”, которая позволяет сделать город удобным для проживания, которая меняет Нижний Новгород в лучшую сторону».

Солонченко подчеркнула, что во многом проект реализован благодаря инициативным жителям, которые вышли с предложением оборудовать площадку.

«Хочу сказать особое спасибо за то, что программа местных инициатив, которая раньше действовала только в области, теперь реализуется и в нашем городе. Благодаря решению губернатора Валерия Шанцева мы имеем возможность участвовать в ней и делать такие полезные проекты для жителей, как эта детская площадка», — заявила глава города.

Также Елизавета Солонченко особо подчеркнула, что во многом данный проект реализован благодаря инициативным жителям, которые вышли с предложением оборудовать площадку.

Напомним, что в рамках реализации проекта «Создание комфортной городской среды» в текущем году в Нижнем Новгороде будут благоустроены дворы 104 многоквартирных домов, в которых проживает более 20 тысяч жителей. В общей сложности этот проект рассчитан на пять лет, а основные работы запланированы на 2018 год. Средства на реализацию проектов благоустройства будут выделяться из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.

В рамках открытого голосования большинство голосов нижегородцев набрали три общественно значимые территории — пешеходная улица Большая Покровская (29,3%), Мещерское озеро (33,3%) и площадь Киселева (29,26%). Дизайн-проекты выбранных территорий прошли согласование с жителями и были доработаны с учетом их пожеланий.

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