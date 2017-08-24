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12:54 (мск), источник: Nakanune.ru

«Она исчерпала себя», — Евгений Куйвашев сделал заявление о недостроенной телебашне в центре Екатеринбурга

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сделал заявление о судьбе недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Свое мнение глава региона высказал в эфире местной радиостанции, передает корреспондент Накануне.RU.

«Дело в том, что это символ, а не объект незавершенного строительства. На протяжении 30 лет в центре крупного города, который принимает Чемпионат мира по футболу и представляет страну в гонке на ЭКСПО, стоит огромная недостроенная башня с ржавой арматурой вместо макушки. Нужен ли такой символ городу? Организовать там смотровую площадку или еще что-то — ни один инвестор не возьмется за такой проект», — отметил Евгений Куйвашев.

Он уточнил, что у телебашни есть конкретный функционал — коммуникация, но в настоящее время уже используются другие технологии.

«Башня исчерпала себя. Если ничего не делать, то в конечном итоге это может нанести серьезный урон. И точно [телебашня] не является украшением города. Нам удалось ее затащить на стадию решения. Если проблема не решалась 30 лет, то теперь эту территорию необходимо вовлекать в городскую жизнь, пустырь и недострой в центре — это нехорошо», — сказал Евгений Куйвашев.

Врио губернатора рассказал, что в настоящее время рассматриваются варианты, что делать с этим местом. По словам Евгения Куйвашева, у места удачное расположение — рядом с метро.

«Этот вопрос будет рассматриваться на градсовете и совете при губернаторе, посмотрим, что предложат», — резюмировал врио губернатора.

Напомним, сам объект, а также земельный участок под ним внесен в уставный капитал недавно созданного совместно с УГМК АО «Ледовая арена». «Медники» планируют построить на этом месте спортивный объект. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области уже разрешило АО «Инженерно-строительный центр УГМК» начать подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в районе телебашни.

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