«Она исчерпала себя», — Евгений Куйвашев сделал заявление о недостроенной телебашне в центре Екатеринбурга

«Дело в том, что это символ, а не объект незавершенного строительства. На протяжении 30 лет в центре крупного города, который принимает Чемпионат мира по футболу и представляет страну в гонке на ЭКСПО, стоит огромная недостроенная башня с ржавой арматурой вместо макушки. Нужен ли такой символ городу? Организовать там смотровую площадку или еще что-то — ни один инвестор не возьмется за такой проект», — отметил Евгений Куйвашев.

Он уточнил, что у телебашни есть конкретный функционал — коммуникация, но в настоящее время уже используются другие технологии.

«Башня исчерпала себя. Если ничего не делать, то в конечном итоге это может нанести серьезный урон. И точно [телебашня] не является украшением города. Нам удалось ее затащить на стадию решения. Если проблема не решалась 30 лет, то теперь эту территорию необходимо вовлекать в городскую жизнь, пустырь и недострой в центре — это нехорошо», — сказал Евгений Куйвашев.

Врио губернатора рассказал, что в настоящее время рассматриваются варианты, что делать с этим местом. По словам Евгения Куйвашева, у места удачное расположение — рядом с метро.

«Этот вопрос будет рассматриваться на градсовете и совете при губернаторе, посмотрим, что предложат», — резюмировал врио губернатора.