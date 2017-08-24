Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва заплатит дороже: США не оставили Грибаускайте выбора - СМИ
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
В США полиция застрелила россиянина
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Кравчук рассказал о будущем отношений России и Украины
В ЛНР сказали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ узнали, за кого собралась замуж Анастасия Волочкова
Васильев осудил полную девушку "Модного приговора"
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
1070 годовщина независимости Индии
13:00 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев: При строительстве храма святой Екатерины будем слушать каждое мнение

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что готов выслушать все мнения горожан, связанные с строительством храма святой Екатерины, оказавшимся в центре скандала.

Об этом глава региона заявил в прямом эфире «Эха Москвы», передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению губернатора, нужно выслушивать все мнения, но уметь разделять реальное недовольство жителей и личные корыстные интересы заинтересованных групп. «Бывает, что люди не вникли в проект, не удосужились разобраться и критикуют. Я в таких ситуациях всегда рекомендую инвестору не приступать к проекту без формирования общественного мнения, не разъяснив цели и задачи. Сейчас фонд святой Екатерины начал эту работу и ее делают заинтересованные люди», — сказал Куйвашев.

Глава региона считает особенно важным, что речь идет о рождении нового символа города и он должен быть рожден не в муках, а в согласии.

Точка не поставлена, идет диалог с общественниками, с горожанами.

«Храм нужен, тут ни у кого сомнений нет», — считает врио губернатора.

«Где и в каком месте — обсуждается, но еще раз подчеркиваю, этот символ должен быть рожден в согласии», — отметил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
"Огненная реновация" городов – новый вид "ЧГП" в России?
После убийства Драчева дело завели на двух росгвардейцев
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
Названа причина смерти российского посла в Судане
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Volkswagen официально представил новый кроссовер В модельном ряду марки компактный кроссовер T-Roc встанет на ступень ниже, чем Tiguan
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки» У Регины Тодоренко появилась новая напарница
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь