Куйвашев: При строительстве храма святой Екатерины будем слушать каждое мнение

Об этом глава региона заявил в прямом эфире «Эха Москвы», передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению губернатора, нужно выслушивать все мнения, но уметь разделять реальное недовольство жителей и личные корыстные интересы заинтересованных групп. «Бывает, что люди не вникли в проект, не удосужились разобраться и критикуют. Я в таких ситуациях всегда рекомендую инвестору не приступать к проекту без формирования общественного мнения, не разъяснив цели и задачи. Сейчас фонд святой Екатерины начал эту работу и ее делают заинтересованные люди», — сказал Куйвашев.

Глава региона считает особенно важным, что речь идет о рождении нового символа города и он должен быть рожден не в муках, а в согласии.

Точка не поставлена, идет диалог с общественниками, с горожанами.

«Храм нужен, тут ни у кого сомнений нет», — считает врио губернатора.