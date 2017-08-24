«Речь про то, что кто-то заставит платить за “разбалконивание”, не шла», — Евгений Куйвашев о «балконной реформе» в Екатеринбурге

«Приведение фасадов домов в нормативное состояние — это правильно. Речи про то, что кто-то заставит платить горожан и что это нужно сделать срочно, не шла. Речь идет о паспортизации фасадов. Мы же все восхищаемся балкончиками Парижа или Праги! В 90-е была такая дыра, люди обустраивались как могли, но порядок все равно надо наводить. Никто не собирается перекладывать это на плечи горожан, но это надо начинать. С людьми надо было просто поговорить, объяснить. То, что вопрос вышел на президентский уровень — просто не было разъяснительной работы. Хотелось бы конечно поскорее [закрыть вопрос], но это делалось 15−20 лет, и за месяц это не решить», — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга приняла постановление, согласно которому, до 31 мая 2018 года владельцы объектов и собственники жилья на территории, тяготеющей к Центральному стадиону и пролегающей по маршруту следования клиентских групп ФИФА к ЧМ-2018, должны за счет собственных средств разработать паспорта фасадов, согласовать их с департаментом архитектуры и привести внешний облик домов в должный вид. Речь идет о 2 тыс. 65 объектах, 191 из которых является муниципальным.

Принятое постановление вызвало широкий общественный резонанс. Позднее, глава администрации Александр Якоб заявил, что благоустройство фасадов носит рекомендательный характер и «требовать через колено» никто не будет. Он также не исключил, что благоустройство фасадов может быть осуществлено за счет средств капремонта.

Тем не менее, информация о «балконной реформе» дошла до президента страны Владимира Путина. Тема обсуждалась в ходе рабочей встречи президента с врио губернатора региона в начале июля.

«Якобы от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать за свой счет фасады домов. С этим точно надо разобраться, посмотреть, какова структура собственности, почему к этим людям предъявляются такие претензии, даже если они собственники. Надо посмотреть, насколько это законно. И с мэром поговорить. Кто у нас мэр?» — уточнил Путин.

«Глава администрации Александр Эдмундович Якоб», — ответил Куйвашев.