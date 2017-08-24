Сын Новоселова останется работать в правительстве Омской области
В прокуратуре отрицают, что вносили представление первому заместителю губернатора.
В прокуратуре отрицают, что вносили представление первому заместителю губернатора.
Разрешилась не вполне понятная история с сообщением о представлении прокуратуры в адрес первого
Причиной стало перераспределение обязанностей между ведомствами
После чего Роман Новоселов, работающий в Минстрое Омской области заместителем директора управления дорожного хозяйства, оказался в подчинении у отца.
Однако в прокуратуре опровергли наличие представления