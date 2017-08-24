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13:08 (мск), источник: Om1.ru

Сын Новоселова останется работать в правительстве Омской области

В прокуратуре отрицают, что вносили представление первому заместителю губернатора.

Разрешилась не вполне понятная история с сообщением о представлении прокуратуры в адрес первого вице-губернатора Андрея Новоселова. Омские СМИ написали, что надзорному ведомству не понравилось, что сын перзама главы региона трудится в региональном кабмине.

Причиной стало перераспределение обязанностей между ведомствами из-за ухода из облправительства вице-губернатора Станислава Гребенщикова в связи с уголовным делом, заведенным Следкомом России.

После чего Роман Новоселов, работающий в Минстрое Омской области заместителем директора управления дорожного хозяйства, оказался в подчинении у отца.

Однако в прокуратуре опровергли наличие представления Новоселову-старшему. Таким образом Роман Новоселов благополучно продолжит трудиться в региональном Минстрое, получая зарплату 55,5 тысячи в месяц.

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