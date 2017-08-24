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13:18 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин поддержал решение установить бюст Марату Ахметшину возле школы № 113

Мэр поручил включить школу в программу капитального ремонта на 2018 год и разбить на территории сквер.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 24 августа, Антон Ноздрин). Мэр Казани Ильсур Метшин посетил татарско-русскую школу № 113 и одобрил решение разбить на территории школы благоустроенный сквер с бюстом Герою России Марату Ахметшину, чье имя школа носит с этого года. Марат Ахметшин учился в этой школе с 1988 по 1997 годы, а в прошлом году погиб при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике. Мэр поручил включить школу в программу капремонта на следующий год, а также отремонтировать три спортивные площадки на территории школы.

На базе школы отдельным блоком работает татарская гимназия № 13. Всего в учреждении обучается порядка 500 учеников, в гимназии знания получает около 300 детей. Глава города осмотрел помещения школы 1988 года постройки — учебные кабинеты, спортзал, столовую и др.

Директор школы Эльвира Юнусова рассказала Мэру, что в 2017 году в школе выполнен текущий ремонт — заменена электропроводка, проведен ремонт кровли, общестроительные работы. Но учреждение нуждается в капитальном ремонте. По словам директора, улучшения требует спортивный зал, ремонт необходим в пищеблоке и обеденном зале, требуется благоустройство территории.

Мэр Казани Ильсур Метшин, в свою очередь, отметил, что в следующем году зданию исполняется 30 лет, следовательно, его можно включить в программу капитального ремонта на 2018 год. При этом, по словам градоначальника, объем работ необходимо расширить. «Помимо тех 8 видов работ, учтенных программой, нужно сделать благоустройство сквера, установить бюст герою, ограждение», — подчеркнул Мэр Казани. По его словам, необходимо отремонтировать входную группу школы, расширить вход в гимназию № 13, сделать его светлее.

Напомним, в начале этого года школе № 113 было присвоено имя ее выпускника, Героя России Марата Ахметшина, погибшего при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике. Звание героя капитану российской армии посмертно присвоено 23 июня 2016 года за мужество и героизм при выполнении специальных задач. Марат Ахметшин учился в школе № 113 с 1988 по 1997 годы. Мнением о бывшем ученике поделилась одна из учителей Рушания Рахманкулова, с сыном которой Марат учился в одном классе. «Мы его запомнили очень старательным мальчиком. Он любил уроки физкультуры, истории, интересовался героями войн. Был трудолюбив, честен и аккуратен», — рассказала преподаватель. По ее словам, М. Ахметшин отличался трепетным отношением к девочкам, всегда старался их защитить.

Эльвира Юнусова рассказала, что на территории школы планируется установить бюст герою. Он будет обращен лицом к входу в школу, где уже расположена мемориальная доска в память о М. Ахметшине.

И. Метшин одобрил это предложение и отметил, что на территории необходимо разбить небольшой сквер. Днем вход в него будет свободным для желающих, а на ночь территория должна закрываться. Также градоначальник отметил, что вместе с капремонтом в следующем году необходимо отремонтировать три спортивные площадки на территории школы.

Градоначальник также осмотрел школьный военный музей, где есть уголок героя — Марата Ахметшина. На стенде выставлены старые журналы с оценками ученика, некоторые его личные вещи. В гимназии № 13 есть свой музей, посвященный дружбе народов. По словам директора Миляуши Мухаметгалиевой, в музее представлены все 35 национальностей, проживающих в Татарстане. В самой гимназии обучаются представители 10 национальностей.

В рабочем совещании приняли участие заместитель руководителя Исполкома — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, начальник Управления образования Ильсур Хадиуллин, первый заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Альберт Бикмуллин и другие. В завершении Мэр посетил спортивно-патриотический клуб единоборств дзюдо и самбо, где юные воспитанники клуба продемонстрировали Ильсуру Метшину навыки борьбы.

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