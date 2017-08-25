Катар и Иран помирились официально

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Государство Катар объявляет, что посол эмирата в Тегеране вскоре вернется к исполнению своих дипломатических обязанностей», — заявил сегодня МИД страны, добавив, что отношения между Катаром и Ираном планируется развивать «во всех областях».

В январе 2016 года, когда МИД Катара отозвал посла из Ирана, снизив уровень дипломатического представительства, расклад сил в регионе выглядел совсем иначе: авторитет Саудовской Аравии был для Дохи очень высок. Поэтому, когда Эр-Рияд разорвал отношения с Ираном в ответ на нападения на саудовские дипмиссии, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Судан, Кувейт и Джибути проявили солидарность с союзником и также объявили Тегерану бойкот. Правда, в разной степени: если Судан и Джибути полностью разорвали отношения с Ираном, то остальные страны лишь понизили уровень дипломатического представительства.

Однако 5 июня ситуация развернулась на 180 градусов. В немилость к саудовскому монарху Сальману аль-Сауду попал уже сам Катар. Формальной причиной стала поддержка катарскими властями исламистского движения «Братья-мусульмане» и все же сохранившиеся связи с Ираном — главным противником всех суннитских стран Персидского залива.

При этом бойкот Катара был мощнее бойкота самого Ирана. О полном разрыве дипломатических отношений с ним заявили восемь стран: сама Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Бахрейн, Йемен, Ливия, Маврикий и Мальдивы.

Таким образом, полностью утратив доверие бывшего основного союзника — Саудовской Аравии, сейчас Катар планирует вернуть расположение Ирана, который находится от него через залив.

Примечательно, что примерно через неделю Катар планирует посетить глава МИД России Сергей Лавров. Он совершит турне ( 27—30 августа ) по странам залива, которое включит в себя посещение Кувейта, ОАЭ и Катара. «Значительное внимание будет уделено нынешнему кризису в отношениях Дохи с Абу-Даби, рядом других арабских столиц, — анонсировала цели визита представитель МИД РФ Мария Захарова.— Россия последовательно призывает заинтересованные государства к отказу от конфронтационной риторики, обсуждению накопившихся спорных вопросов за столом переговоров, достижению компромиссных развязок».