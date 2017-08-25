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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Катар и Иран помирились официально

МИД Катара сообщил, что эмират планирует восстановить отношения с Ираном. Уровень дипломатического представительства в исламской республике был понижен полтора года назад, но лишь в знак солидарности с Саудовской Аравией — главным союзником Дохи в то время. Сейчас же, когда Саудовская Аравия из главного союзника превратилась в главного оппонента, стране приходится пересматривать приоритеты и возвращать посла в Тегеран.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Государство Катар объявляет, что посол эмирата в Тегеране вскоре вернется к исполнению своих дипломатических обязанностей», — заявил сегодня МИД страны, добавив, что отношения между Катаром и Ираном планируется развивать «во всех областях».

В январе 2016 года, когда МИД Катара отозвал посла из Ирана, снизив уровень дипломатического представительства, расклад сил в регионе выглядел совсем иначе: авторитет Саудовской Аравии был для Дохи очень высок. Поэтому, когда Эр-Рияд разорвал отношения с Ираном в ответ на нападения на саудовские дипмиссии, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Судан, Кувейт и Джибути проявили солидарность с союзником и также объявили Тегерану бойкот. Правда, в разной степени: если Судан и Джибути полностью разорвали отношения с Ираном, то остальные страны лишь понизили уровень дипломатического представительства.

Однако 5 июня ситуация развернулась на 180 градусов. В немилость к саудовскому монарху Сальману аль-Сауду попал уже сам Катар. Формальной причиной стала поддержка катарскими властями исламистского движения «Братья-мусульмане» и все же сохранившиеся связи с Ираном — главным противником всех суннитских стран Персидского залива.

При этом бойкот Катара был мощнее бойкота самого Ирана. О полном разрыве дипломатических отношений с ним заявили восемь стран: сама Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Бахрейн, Йемен, Ливия, Маврикий и Мальдивы.

Таким образом, полностью утратив доверие бывшего основного союзника — Саудовской Аравии, сейчас Катар планирует вернуть расположение Ирана, который находится от него через залив.

Примечательно, что примерно через неделю Катар планирует посетить глава МИД России Сергей Лавров. Он совершит турне (27—30 августа) по странам залива, которое включит в себя посещение Кувейта, ОАЭ и Катара. «Значительное внимание будет уделено нынешнему кризису в отношениях Дохи с Абу-Даби, рядом других арабских столиц, — анонсировала цели визита представитель МИД РФ Мария Захарова.— Россия последовательно призывает заинтересованные государства к отказу от конфронтационной риторики, обсуждению накопившихся спорных вопросов за столом переговоров, достижению компромиссных развязок».

Кирилл Кривошеев

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