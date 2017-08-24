28 автобусов передал губернатор детским социальным учреждениям Иркутской области
Сегодня в отдаленные территории области отправились 28 новых автобусов. Протестировал их лично губернатор.
Сегодня в отдаленные территории области отправились 28 новых автобусов. Протестировал их лично губернатор.
Эти машины будут обслуживать
— Это впервые в Иркутской области вручение таких автомобилей. Мы в этом году впервые включили в эту программу свыше 46 миллионов рублей. И вот вы первенцы, которые получили эти автомобили, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
— Очень удобное количество детей садится. А в связи с тем, что проводится большая реабилитационная работа, нам очень необходим был этот транспорт, — говорит директор Иркутского
После официального вручения девять машин своим ходом отправились в отдаленные территории области — Нижнеудинск, Братск,