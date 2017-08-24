28 автобусов передал губернатор детским социальным учреждениям Иркутской области

Источник: Вести Иркутск

Тест-драйв детского автобуса губернатор Иркутской области проводит лично. У каждого кресла — ремень безопасности, рядом кнопка связи с водителем. Машина оборудована системой навигации, ограничение скорости — 60 километров в час. Так выглядит современный автобус для перевозки детей. Глава региона проехал за рулем, оценил удобство управления и ходовые качества транспорта:

Эти машины будут обслуживать социально-реабилитационные центры, детские дома-интернаты. Представители учреждений приехали из разных районов Иркутской области. Сергей Левченко вручил им ключи от 28 машин.

— Это впервые в Иркутской области вручение таких автомобилей. Мы в этом году впервые включили в эту программу свыше 46 миллионов рублей. И вот вы первенцы, которые получили эти автомобили, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

— Очень удобное количество детей садится. А в связи с тем, что проводится большая реабилитационная работа, нам очень необходим был этот транспорт, — говорит директор Иркутского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Валентина Анищенко.