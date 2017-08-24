Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Шесть россиян спасены в ходе спецоперации в Ираке
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ сказали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
«Летающий танк» РФ в НАТО прозвали «Лягушачьей лапкой» - СМИ
СМИ о пушке Калашникова: Из фантастических фильмов
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
18:07 (мск), источник: Вести Иркутск

28 автобусов передал губернатор детским социальным учреждениям Иркутской области

Сегодня в отдаленные территории области отправились 28 новых автобусов. Протестировал их лично губернатор.

Источник: Вести Иркутск

Тест-драйв детского автобуса губернатор Иркутской области проводит лично. У каждого кресла — ремень безопасности, рядом кнопка связи с водителем. Машина оборудована системой навигации, ограничение скорости — 60 километров в час. Так выглядит современный автобус для перевозки детей. Глава региона проехал за рулем, оценил удобство управления и ходовые качества транспорта:

Эти машины будут обслуживать социально-реабилитационные центры, детские дома-интернаты. Представители учреждений приехали из разных районов Иркутской области. Сергей Левченко вручил им ключи от 28 машин.

— Это впервые в Иркутской области вручение таких автомобилей. Мы в этом году впервые включили в эту программу свыше 46 миллионов рублей. И вот вы первенцы, которые получили эти автомобили, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

— Очень удобное количество детей садится. А в связи с тем, что проводится большая реабилитационная работа, нам очень необходим был этот транспорт, — говорит директор Иркутского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Валентина Анищенко.

После официального вручения девять машин своим ходом отправились в отдаленные территории области — Нижнеудинск, Братск, Усть-Кут. К 1 сентября они уже повезут детей в школу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Евгения Осина отыскали среди бомжей волонтеры
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Россия испытала в Сирии 600 образцов вооружений
Мединский прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино
Полиция раскрыла подробности взрыва в центре Киева
Путину подарили футболку с портретом Путина
Аршавин нелестно отозвался о женском футболе
В России могут ввести штраф за вождение автомобиля, не прошедшего техосмотр
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Почему «Рубин» — теневой фаворит сезона Премьер-Лиги Пять причин, каждая из которых так или иначе связана с магией имени главного тренера команды из Казани
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь